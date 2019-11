Senado: demandan combate efectivo a la corrupción en Pemex

Cancelar por inviable, el proyecto de la Refinería de Dos Bocas, al que se le asignan recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, y combatir la corrupción en la empresa petrolera de manera eficaz, sin revanchas ni venganzas, urgieron partidos de oposición en el Senado.

El senador Damián Zepeda Vidales (PAN) dijo que se debe cancelar el proyecto de la refinería en Tabasco, y liberar los ocho mil millones de dólares de ese proyecto a obras de impacto positivo en el país.

Por su parte, el presidente de la Comisión Anticorrupción, el senador Clemente Castañeda Hoeflich (MC), lamentó que Pemex, como también ocurre con la CFE, "sigue siendo una caja oscura a la que los ciudadanos no pueden acceder", y por ello no se conoce la información de diversos asuntos ocurridos en la administración, como el problema del desabasto de combustibles.

Castañeda Hoelflich señaló que también están fuera del alcance de la sociedad las irregularidades en la compra de pipas, por asignación directa, así como el impacto de la disminución de importaciones.

También lee: "No hay ninguna inundación en Dos Bocas; “estamos feliz, feliz, feliz”, dice Nahle

Por otra parte, a los casos sin explicación en Pemex se agrega la salida de Reyna María Basilio Ortiz, quien diez días antes fue removida como coordinadora de la subsidiaria Procura y Abastecimiento para la Transformación Industrial de Petróleos Mexicanos, subsidiaria a cargo de compras y contrataciones de la petrolera.

La salida de la ex funcionaria tiene como antecedentes su habilitación en 2014, en la Ciudad de México, al colaborar en el proyecto de construcción de la Línea 12 del Metro, de la administración del entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, por la autorización fuera de norma de pagos por 478 millones de pesos a dos empresas.

Por esa causa, que se documentó en la averiguación previa de la Procuraduría de Justicia local (FAE/D/T1/186/14-09, Reyna María Basslio Ortiz, fue señalada como responsable de la comisión del delito de uso ilegal de atribuciones, y fue inhabilitada por 15 años.

En 2017, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México anuló dicha sanción, sin exculparla de delitos, y en abril pasado, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, la nombró titular de la Coordinación de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial de Pemex. Antes, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa anuló la inhabilitación original.

También lee: Pemex adeuda 100 mil millones de pesos a casi mil proveedores

DOS BOCAS, INVIABLE

En tanto, el panista Damián Zepeda Vidales llamó a que la Cámara de Diputados cancele los recursos destinados al proyecto de la Refinería de Dos Bocas, el cual es una decisión, dijo, "equivocada, porque es una apuesta a la refinación, en lugar de la producción".

Señaló que "en estos momentos no hace sentido construir una refinería, por lo elevado de los costos, y porque el terreno no es el adecuado para esa obra".

Hizo hincapié, al decir: "Lo que no comparto es el gasto que se va a tener, que ocho mil millones de dólares para Dos Bocas, es dinero que debería estar enfocado a proyectos que tengan impacto positivo en el país".