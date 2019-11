Debaten líderes del PAN, PRI y Morena Presupuesto de Egresos 2020

Monterrey.- Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, afirmó que el Presupuesto de Egresos 2020, se realizó con un criterio clientelar y no productivo; en tanto el dirigente del CEN priista, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que en el dictamen votado en contra por los diputados de su partido, se contemplan “recortes brutales al campo”, y no ayudará a resolver temas fundamentales como seguridad y crecimiento económico.

A su vez, la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, acusó a los partidos PAN y PRI, de manejar cifras engañosas, porque en los porcentajes de recortes que manejan, citan lo que pretendían entidades u organismos autónomos, y no el presupuesto que manejaron en 2019.

Además, señaló que se están destinando mayores recursos a sectores prioritarios que gobiernos del PAN y el PRI mantuvieron abandonados, como salud, el campo y el gasto social.

Los líderes debatieron y fijaron sus posturas sobre diversos temas en entrevistas por separado y durante su participación en el panel El rumbo social y político de México, organizado por la Sociedad de Alumnos de Licenciado en Derecho (Saled), del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

En entrevista previa, respecto al presupuesto federal de egresos 2020, Marko Cortés dijo que es muy lamentable ver cómo mediante el dictamen aprobado por Morena y sus aliados, “se sigue contrayendo la economía”, porque no atiende los rubros más importantes del país, y no el caso de Nuevo León, por ejemplo, es acorde a los compromisos de la Presidencia de la República de destinar recursos para la Línea Tres del Metro, entre otros proyectos.

Agregó que el manejo presupuestal ha sido absolutamente discrecional “con un criterio clientelar no productivo, donde no se está apostando a la seguridad, al crecimiento de la economía ni a su desarrollo, es un presupuesto que solamente escuchó una voz, la del presidente López Obrador”.

Cortés Mendoza afirmó, es una pena que con el presupuesto aprobado, “se están debilitando los organismos autónomos como es el INE, el INEGI, Derechos Humanos que hoy lamentablemente no tiene una presidencia legítima”, y en cambio se está promoviendo el fortalecimiento de los programas clientelares, se reduce la inversión productiva y no se atienden los temas prioritarios.

“Es triste, es lamentable, se trata de un presupuesto que seguirá generando contracción económica, que no va a despertar el crecimiento de la economía y la generación de empleos, sino todo lo contrario”, señaló el panista.

Aseveró que el PAN decidió no presentarse a la discusión del presupuesto, “porque estaban sesionando a salto de mata, en no obscurito, porque no había siquiera dictamen que discutir, se estaba haciendo sin escuchar a la sociedad”, ya que el presidente “hizo firmar a los diputados de Morena, que no le moverían ni una coma” al proyecto que les envió.

El panista expresó que con esto el gobierno y su partido, le dieron la espalda a los ciudadanos. Además, estimó que la aprobación del presupuesto sería cuestionable en los juzgados, porque la mayoría paró el reloj legislativo el seis de noviembre, y esa sesión había sido convocada en la Cámara de Diputados, en el recinto de San Lázaro, y “si querían continuar con esa sesión, tenía que ser en el lugar donde había sido convocada”, y no en un recinto alterno.

¿Por qué lo hicieron así? porque buscaron que fuera la continuación de esa sesión, porque el proyecto de presupuesto tenía que ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre, entonces violentaron la legislación, tuvo que haber una convocatoria nueva porque era un lugar distinto donde se estaba convocando, y por lo tanto es ilegal y este presupuesto sin duda será cuestionable hasta en los juzgados”, concluyó Cortés Mendoza.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, explicó que la postura de su partido en la Cámara de Diputados fue en contra porque “hubo recortes brutales al campo” y eso no ayudará a resolver temas fundamentales como la seguridad, el crecimiento económico, y generar apoyos para la inversión pública en las entidades federativas y municipios, para generar empleos y que haya una mejor calidad de vida para los mexicano.

Recalcó que el tema del campo es algo muy delicado porque se hacen recortes en términos reales de 55%, y en infraestructura carretera en más del 70%. “Eso no ayuda a nuestro país, por eso el PRI votó en contra”, reiteró.

Al preguntarle qué ajustes proponía el PRI en otras áreas para destinar más recursos a dichos programas, Moreno Cárdenas expresó: “Bueno, al final del día es responsabilidad del gobierno, ajustar el gasto público porque se les cayó la recaudación, y ese no es el tema, es la responsabilidad del gobierno tener el diseño especifico”.

Insistió, “no hay programas de apoyo para el campo, no hay recursos para la seguridad, ni para fortalecer el crecimiento económico, pero sí hay 400 mil millones de pesos para los programas sociales que no tienen reglas de operación y están poco transparentes”.

Nosotros alzamos la voz para que se reasignaran recursos, no se hizo, y hoy estaremos luchando con un presupuesto que no va a general crecimiento y desarrollo para el país, expuso el presidente nacional priista.

La presidenta nacional de Morena, Yeidkol Polevnsky Gurwitz, acusó que sus homólogos del PAN y el PRI, mencionaron recortes que no hubo en realidad, ya que por ejemplo en lo relacionado con algunos organismos, citaron cifras en función a lo que pidieron para 2020, no a lo que se les autorizó para este año. Citó el caso del Instituto Nacional Electoral (INE), que afirmó, estaba pidiendo 17 mil 732 millones de pesos, y se le aprobaron 16 mil 660 millones de pesos.

Además -dijo- hay organismos que tenían cantidades impresionantes de recursos, y claro que a nadie le gusta que le recorten, pero la verdad es que vale la pena para destinar a otros temas prioritarios que tuvieron incrementos como el gasto social y la salud, entre otros.

También rechazó los posicionamientos de PAN y PRI, en el sentido de que el presidente no le cumplió a Nuevo León, y puso como ejemplo que se aprobaron dos mil 500 millones de pesos para la construcción de la presa Libertad, en lo cual estuvo de acuerdo la bancada de Morena, porque se trata de una importante obra de infraestructura para beneficio del estado y no para fiestas o despilfarros.

La líder morenista, finalmente acusó a sus homólogos del PAN y el PRI, de ser muy enjundiosos al exigir que se destinen más recursos para rubros que en administraciones de sus partidos estuvieron abandonados, y entonces no se les vio esa insistencia para exigir un mejor trato.