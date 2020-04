Crónicas de coronavirus: diputados de MC que vencieron al Covid-19

Los dos diputados de Movimiento Ciudadano que dieron positivo de Covid-19 en marzo pasado, Jorge Alcibiades García y María Libier González, avanzan favorablemente en su recuperación, e incluso ambos están a punto de ser dados de alta por sus respectivos doctores, pero aun así les pidieron mantenerse en cuarentena, por lo menos hasta el próximo 30 de abril.

La diputada María Libier González Anaya (MC), es originaria de Tecolotlán, Jalisco, tiene 66 años de edad y es diabética. Desde el pasado 16 de marzo comenzó con los síntomas: cansancio excesivo, tos y con 37.5 de temperatura. Tenía preocupación por la enfermedad crónica que tiene.

La última vez que acudió a San Lázaro fue el 18 de marzo pero fue directamente al servicio médico y ahí le dijeron que traía un poco de infección y una bacteria en la garganta, por lo que le pidieron regresar a su casa, además por su diabetes.

Ella es originaria de Jalisco y para no tener contacto con más personas decidió regresarse vía terrestre a su tierra y así no acudir al aeropuerto. El miércoles que llegó a Guadalajara acudió a un hospital público, ahí le hicieron la prueba y fue diagnosticada con coronavirus el pasado sábado 28 de marzo.

Desde ese día se mantuvo en cuarentena en su casa de Guadalajara solamente asistida por su hermana, y pero no sabe dónde se contagió y afortunadamente no contagió a ninguno de sus cercanos. Poco a poco se ha ido recuperando, tomando todos los medicamentos que le recetaron.

“Estoy muy bien, seguí todos los protocolos, tomé todos mis medicamentos, que me ayudaron muchísimo, ayer ya fui a hacerme el examen y ya me están dando el resultado que estoy bien. Ya dio negativo, me confirmaron y hoy salí a traer mi comida porque estoy sola en Guadalajara, pero de todas maneras me voy a seguir cuidando, ahorita no hay necesidad de salir todo lo estamos haciendo a través de Zoom, con mis comisiones y mi coordinador, pues aquí en casa”, explicó la diputada de Movimiento Ciudadano.

Durante tres días tuvo mucho malestar y poco a poco empezó a disminuir, estuvo tomando cloroquina, que también sirve para las personas con malaria. “Sí, como estoy controlada tengo que ser metódica y eso me ayudó mucho”.

“Entendí que tenía que cuidarme, soy una persona muy creyente, puse toda mi fe y esperanza en el creador, a verdad no me espanté tanto así, es una enfermedad que me tocó también a mí, yo siempre he sido una persona que si me pasan cosas difíciles me da mucho pesar, y digo: ´me puede pasar a mí también esto, por qué a mí no me tiene que pasar si todo mundo estamos expuestos, yo no soy nadie en especial para que no me pase una situación difícil”, explicó la diputada federal.

Explica que su terapia en casa la dedicó a leer, a ver noticias y a trabajar, de manera virtual, y le ha ayudado a descansar física y emocionalmente. “Yo más que todo a leer y mucha meditación en la religión católica”.

El pasado lunes, ya con mejores síntomas acudió a un laboratorio privado y pagó 5 mil pesos para hacerse la prueba y este martes le entregaron el resultado y su doctora le dijo que aún tenía un poco de virus y le recomendó mantenerse en cuarentena hasta el próximo 30 de abril, pero ya no está en peligro su vida.

Primer caso

Jorge Alcibiades García, fue el primer diputado federal que contrajo coronavirus en México y hoy, a 15 días de que le diagnosticaron la enfermedad ya se siente mejor de salud, ya comenzó a hacer ejercicio, pero su doctor le recomendó mantenerse 15 días más en cuarentena.

Cabe recordar que al legislador de MC, primero le diagnosticaron influenza en el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, le dieron tratamiento con Tamiflú, sin saber que este medicamento potencializa el coronavirus.

Jorge Alcibíades, tiene 50 años de edad, es diputado federal de Movimiento Ciudadano, es originario de Mexicali, Baja California y ya no tiene síntomas.

“Ya estamos, yo físicamente ya me siento perfecto este miércoles se cumplen los 14 días que nos diagnosticaron, hablé con la doctora pero me dio otros 15 días de cuarentena porque mi esposa tiene un poco de tos, pero hemos estado trabajando y mi doctora me adelantó que tenemos que seguir guardados porque se vienen dos semanas muy complicadas”, dijo.

En su cuarentena describe que no se ha aburrido porque ha estado trabajando, de manera virtual, preparando puntos de acuerdo e iniciativas; ha estado leyendo y cocinando que es una de sus pasiones.

“El lunes empezamos a caminar un poquito en una caminadora y a ver cómo nos va. En mi casa siempre hemos compartido en la medida de los tiempos las labores del hogar con mi esposa, los dos nos ayudamos mucho. Me gusta la cocinar, como buen norteño me gustan las carnes asadas, el cordero asado, a la menta, pastas”, describe.

MAOT