Chocan partidos durante análisis de iniciativa presidencial de presupuesto

La Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados comenzó el análisis de la iniciativa presidencial en materia de presupuesto, con opiniones enfrentadas entre el bloque opositor y la 4 T Legislativa que encabeza Morena.

Los planteamientos de la oposición son “necedades” pues defienden privilegios, acusó la legisladora Aleida Alavez (Morena), mientras que la priista Ana Lilia Herrera acusó: el gran riesgo es “caer en una dictadura” por lo que expresó en contra de la iniciativa que busca más concentración de poder presidencial.

La iniciativa de reformas a la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria por la que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Cámara se le permita reasignar lo que considere del presupuesto para atender la crisis económica por el nuevo coronavirus fue turnada a esta Comisión para que emita una opinión, pues se propone, en un artículo transitorio, disponer del Fondo Metropolitano para dedicar esos recursos a microcréditos.

La presidenta del grupo, Pilar Lozano Mac Donald, de Movimiento Ciudadano, estableció que esa opinión será “plural” y deberá formalizarse el viernes, al mismo tiempo que la opinión que emita la Comisión de Hacienda y la dictaminación, en Comisión de Presupuesto.

También lee: Quienes se oponen a cambios en presupuesto es porque se acercan las elecciones: AMLO

Mañana el Comité Técnico del Fondo Metropolitano, que integran representantes de las secretarías de Hacienda, Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, sostendrá un encuentro presencial con legisladores de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, que encabezará Lozano.

Pero hoy en la Comisión no hubo acuerdos y los diputados enfrentaron posturas.

El Fondo Metropolitano es de 3 mil 300 millones de pesos que hoy están orientados a infraestructura en estados y municipios, como obras hidráulicas, carreteras, metro, entre otras, por lo que los diputados de oposición las defendieron.

Luis Enrique Martínez (PT), reconoció que se trata de proyectos largamente pospuestos pero lo urgente es atender la pandemia.

“Podemos seguir viviendo 6 años más sin el metro a Chalco (a donde están proyectados recursos del Fondo este 2020) pero no con esta pandemia, la gente no tiene qué comer. Lo urgente es comer y quien más que el gobierno para dar esos apoyos. Y el gobierno no puede dar ese apoyo sin recursos”, defendió.

Rebatieron PRI, PAN, PRD y MC. “Si vamos a reorientar el presupuesto que sea el recurso del Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía (pero) al presidente no le importa la gente al determinar como prioridad esas tres obras que representan 94 mil millones de pesos. Ahí está la reorientación y el dinero, en esas tres macroproyectos”, expuso Karen Michel González Márquez (PAN).

En cambio del Fondo Metropolitano son 3 mil 300 millones de pesos, menos de 0.5 del PIB, dijo. “El turismo va a caer a nivel mundial, no deben ser prioridad el Tren Maya y el Aeropuerto y el petróleo está cayendo, no se puede seguir privilegiando la Refinería de Dos Bocas”, agregó Adolfo Torres (PAN).

Brasil Acosta, del PRI, indicó : “la prioridad hoy no es seguir con Dos Bocas, Santa Lucía, esos 94 mil millones de pesos que el gobierno dedica a esas obras deberían estarse distribuyendo en un plan nacional de alimentos porque le dicen quédate en casa pero no le dicen cómo”.

En respuesta, Alavez (Morena) demandó “que se discuta pero no así, escuchando necedades” pues consideró que no se trata de descalificar decisiones exitosas del gobierno y menos de legisladores que no tienen calidad moral para criticar.

Propuso que la comisión presente una reserva al dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en torno a la iniciativa presidencial, “en un artículo transitorio para que, en su caso, los recursos que se decidan reorientar, se destinen prioritariamente, a las zonas metropolitanas más afectadas”.

Tanto Raquel Bonilla como Adriana Espinosa de los Monteros, ambas de Morena, pidieron a la oposición valorar la propuesta presidencial y no desecharla de tajo.

Espinosa planteó definir las opciones que tendrían los gobiernos municipales y cómo van a quedar los estados con las obras ya iniciadas, además de vigilar que los apoyos sean entregados.

El diputado Jesús Alcántara Núñez (PVEM) apoyó la propuesta, pero rechazó vulnerar con menos recursos a los proyectos y las poblaciones en donde ya se tienen ubicados fondos.

MAOT