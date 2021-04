Autoridades toleran venta de certificados falsos de Covid-19

Para evitar la falsificación de pruebas Covid, el Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico (Comed) buscará que los laboratorios asociados adopten el sistema de código QR para garantizar la fiabilidad de las pruebas que se presentan para solicitar un empleo o viajar.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Guillermo Máynez, director General del Comed, explicó que el problema de las pruebas falsas está proliferando en el país, por la facilidad que representa mostrar un documento que pudiera o no estar autentificado tanto a las autoridades aeroportuarias, en un primer momento, como a las empresas o al IMSS para pedir incapacidad por coronavirus.

“Sabemos que ha proliferado y que el problema está en todos lados, pero no podemos cuantificarlo. La autoridad sabe que [los falsificadores de certificados] están en Santo Domingo, ¿por qué no van y lo clausuran? No entendemos cómo el gobierno ha permitido la venta indiscriminada de pruebas de todo tipo sin exigir la aplicación de la Norma Oficial Mexicana”, dijo.

Explicó que el Comed, que agrupa a más de 60 laboratorios de análisis clínicos con más de mil establecimientos en el país, apostará por la tecnología. El objetivo será que los laboratorios incluyan códigos QR y los vinculen a sus plataformas para que, al momento de ser escaneados, redireccionen al sitio de los laboratorios y al resultado clínico emitido por éstos, de manera que sea más difícil falsificarlos.

Además se está buscando un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que las empresas agrupadas en el Comed puedan certificar las incapacidades médicas que se otorguen por Covid-19. “La respuesta está en la tecnología y en avanzar a tener candados informáticos que garanticen que la prueba que se realizó la persona la hizo en un laboratorio certificado”.

EL UNIVERSAL reportó en su edición del pasado sábado que en la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México, además de títulos universitarios, cédulas profesionales y pasaportes, se pueden adquirir documentos falsos que certifican que las personas salieron negativas al virus.

Los comerciantes utilizan los nombres de laboratorios como Salud Digna, Chopo y Olab, entre otros, para incluirlos en los documentos falsos que venden hasta por 500 pesos.

Salud Digna declinó hacer comentarios sobre el tema; Eduardo Arvizu, vocero del Chopo, dijo a EL UNIVERSAL que desde el 20 de febrero a todas las pruebas PCR les ponen un código QR que dirige a la nube del laboratorio donde aparecen los diagnósticos, por lo que “el resultado es infalsificable y permite que en el mostrador de la aerolínea o en cualquier lugar donde se quieran identificar, se [dé uno] cuenta que no coincide”.

Roche

“Pruebas rápidas de antígenos marca Roche”, “Caja con 25 pruebas, 6 mil 200 pesos”, “Avaladas por Cofepris”, son algunas imágenes que circulan en redes sociales, en las que usuarios de Facebook venden de manera ilegal supuestas pruebas para detectar el SARS-CoV-2.

Al respecto, la farmacéutica Roche indicó a este diario que las pruebas PCR de su marca son comercializadas “exclusivamente a través de distribuidores autorizados a instituciones de salud y laboratorios certificados”. “Recomendamos a la población tomar las precauciones necesarias y asegurarse de utilizar pruebas certificadas”.