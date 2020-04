El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a los sectores conservadores adelantar la fecha de consulta de revocación de su mandato para las elecciones federales del próximo año, y no como está programada para marzo de 2022, y señaló que, dependiendo de lo que le respondan, mañana miércoles podría enviar esta iniciativa de reforma constitucional.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que en estas elecciones federales se podría hacer uso de una boleta adicional donde se le preguntara a los electores si se desea que el Presidente continúe o no.

“Nosotros vamos a estar aquí hasta que el pueblo decida, por eso propusimos lo de la revocación de mandato, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Yo por autoridad moral, honestidad no podría estar aquí si no cuento con el apoyo de la gente. No es de que me eligieron por seis años y me tienen que aguantar a fuerza, no por eso propuso lo de la revocación de mandato, pero además propuse que se hiciera para que no costara, el mismo día de la elección federal, es decir, el año próximo, en la elección de junio, en la elección federal. Se opusieron los conservadores en el Congreso a esa fecha, hay constancia de que envié la iniciativa para que se le consultara al pueblo si quería que continuara el Presidente o que renunciara y dijeron que no y a regañadientes, que hasta el 2022.

Lee también Calderón ve oportunidad en la revocación de mandato

“¿Qué les ofrezco a los conservadores, con todo respeto, para que sea el pueblo de manera pacífica el que decida? Les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación del mandato no sea hasta el 2022 que la hagamos aprovechando que va estar las elecciones, que sea el mismo día”.

El mandatario señaló que se podría hacer uso de una tarjeta adicional a las boletas para la elección de diputados y autoridades locales, y en donde se les preguntará a los electores “¿Quieres que continúe el Presidente o que renuncie?

Lee también Senador, bajo fuego amigo de Morena

"Y podemos hacer el cambio a la Constitución y yo envío -si me responden hoy- mañana la iniciativa de reforma constitucional y se puede porque se tendría la mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados y senadores y también en los congresos locales”.

“Esto ayudaría mucho para que se aminorara el ansia, y que en este tiempo bajara pues el enojo, no el malestar social”, comentó.

cg