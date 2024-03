Para evitar que las llamadas “vacas sagradas” se perpetúen en un escaño del Congreso de la Unión mediante la reelección, el diputado Miguel Torruco Garza (Morena) propuso reformar el artículo 59 de la Constitución para que los senadores y diputados no puedan ser reelectos para el periodo inmediato.

No obstante, los senadores y diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los senadores y diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, establece la iniciativa.

Torruco aseguró que no se ha cumplido con el principal objetivo de la reforma política de 2014, en la que se estableció que la reelección en el Congreso de la Unión era para profesionalizar a los legisladores y hubiera una labor legislativa con mayor eficacia, que redundara en mejores instrumentos jurídicos en beneficio de la población mexicana.

“En la realidad la reelección legislativa está sirviendo para que las denominadas ‘vacas sagradas’, que las hay en todos los partidos políticos, puedan seguir en la curul y no tengan que dar la cara a la sociedad”, dijo.

El legislador morenista señaló que su propuesta de reforma no impide la reelección de los diputados federales y senadores, “sólo prohíbe o no permite la reelección legislativa inmediata, con objeto de que éstas posiciones no sirvan para perpetuarse en el poder durante 12 años, viviendo del erario”.

Actualmente, a raíz de la reforma política de 2014, los senadores y diputados federales pueden reelegirse hasta por 12 años, lo que implica cuatro legislaturas seguidas; en el caso del Senado, una reelección por seis años, que implica 12 años, y en el caso de diputados, reelección hasta en tres ocasiones, lo que abarca también 12 años consecutivos.

Dicha reforma también fue considerada para implementarse en el nivel estatal abarcando a los congresos locales y a los presidentes municipales. Para el nivel local, los estados deberán establecer la reelección consecutiva para los cargos de presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional, únicamente si la duración del mandato de los ayuntamientos no supera los tres años. Asimismo, los diputados a las legislaturas de los estados podrán reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos.

“La presente iniciativa busca retomar los postulados revolucionarios de la no reelección, que, si bien fue enfocado al titular del Poder Legislativo, debería justificarse por qué para el Poder Legislativo sí aplica y no para los otros Poderes de la Unión”, cuestiona Torruco Garza en la iniciativa.