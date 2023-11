El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, planteó la destitución de senadores al no acatar la resolución del Pleno de la Corte, por los nombramientos de los comisionados en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) antes del 15 de diciembre cuando concluya el periodo de sesiones.

“Claro que tenemos que destituirlos, hay una responsabilidad… claro que tenemos que hacer algo, entonces, ¿para qué estamos aquí?

“La Corte va a exigir que se nombre y si no se nombra, iniciará el proceso de destitución, que nos lo van a cumplir, puede ser que no, pero la responsabilidad política, la respuesta de la sociedad frente alguien que no cumple debe ser contundente”, aseveró.

Durante el seminario “El derecho a la Información, la Importancia de la Transparencia en el Ejercicio de Gobierno”, el ministro señaló que no van a ir, los integrantes de la Corte a destituir a alguien en el Senado.

“Deben entender que, mientras haya razones para que se cumpla con la palabra constitucional, tienen que hacerla cumplir, si no lo hacen es su responsabilidad, intentaremos… quizá destituyendo, pero se tiene que cumplir”, refirió Pérez Dayán.

En su intervención la ministra Loretta Ortiz Ahlf recordó que, en la Sesión del Pleno de la Corte, el ministro Luis María Aguilar propuso el término “conminar”, como lo señalaba en el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, por el de “exigir”, para que el Senado cumpliera la resolución.

“Conminamos al Senado de la República… en ese punto Luis María dijo: '¡No, no y no!’ Exigimos para antes de que concluya el periodo… es decir, ‘este diciembre'; y volteé, porque lo tengo de mi lado derecho, le dije: ‘¿Va a ser la destitución? ´ Sí”, comentó Ortiz Ahlf, durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara.

Minutos después arribó al seminario Santiago Creel, diputado federal con licencia y fue cuestionado por Carmen Aristegui, quien fungió como una de las moderadoras, respecto a la posible destitución de los senadores.

Aristegui le cuestionó a Creel, en caso que el Senado no cumpla en nombrar a los Comisionados del INAI, los legisladores podrían ser destituidos, por lo que el panista respondió que tiene dudas fundadas y que no podría darse la destitución.

“Porque cuando se trata de un cargo de elección popular, un cargo de representación, es decir votado en urna y existe un procedimiento especial que es el título cuarto de la Constitución, juicio político.

“A mí me parece que la Constitución no habla de otra manera para llevar a cabo destituciones… me parece que tendría dudas de que se podría destituirse”, expresó el diputado federal con licencia.

Indicó que el órgano límite es la Suprema Corte de Justicia, “tiene por cierto, desde mi punto de vista, otro órgano que es el Constituyente Permanente”.

El cual está integrado por dos Cámaras, dos terceras partes, además por la mayoría de los Congresos locales y cuando habla la Constitución es a través del Constituyente Permanente que estableció las reglas de destitución.

Creel resaltó que tendría que ser una discusión mayor, “porque uno es votado por el pueblo, en las urnas, por los electores, y otro no es, entonces casi tendría a pensar que no podría darse la destitución”.

En su intervención, la ministra Margarita Ríos Farjat, comentó que la tarea y obligación de la Corte es tener certeza de las cosas y la única forma de tener certeza es ver que va a decir el órgano que promovió la controversia.

“El disputado Santiago señaló que estaba por un lado el Constituyente Permanente que es el que diseña la Constitución y ciertamente la Constitución no prevé esta coyuntura en particular, pero quien dice lo que refiere la Constitución es el Tribunal Constitucional… como la coyuntura es muy delicada, perdóneme que opte por la ecuanimidad a esperar que se va presentando en aras de preservar los valores constitucionales”, refirió.

