En víspera de que este lunes Marko Cortés y los líderes de la alianza Va por México definan el método de selección del candidato presidencial para 2024, exdirigentes del PAN advierten que sellar la coalición con el PRI significará una sentencia de muerte para el albiazul, “un suicidio”, porque el tricolor de Alito Moreno no le aporta nada y puede ser la antesala de una grave derrota.

Entrevistados por EL UNIVERSAL, señalan que el Revolucionario Institucional es un partido testimonial, con presencia sólo en Durango y Coahuila, donde ya únicamente gobernará, y de aliarse con ellos, Acción Nacional arrastrará el desprestigio ciudadano que tiene el tricolor ante la ciudadanía.

Gustavo Madero, senador del Grupo Plural y exdirigente nacional del PAN, dice con ironía que “hay una hipótesis que hay que explorar. Hoy el PRI está muerto y no se ha dado cuenta, es zombi” y en septiembre, cuando tome posesión Morena del Estado de México, quedará reducido a un partido local, con sólo dos gubernaturas, “ya murió el partido hegemónico que se apoyaba en sindicatos, en la Presidencia de la República, gobernadores, estructura y nóminas”.

Asegura que lo que quedó fue una caja vacía y, para acabar, sucia, con una imagen de corrupción y con un liderazgo cuestionado por sus propios militantes, por lo que el PAN debe actualizar el mapa y ver con ojos nuevos la nueva realidad electoral y política del país, porque mantener esa alianza con el tricolor “es un suicidio de cara al proceso electoral de 2024”.

Recuerda que el PAN ha salvado de la muerte en cinco ocasiones al PRI, pero pareciera que las dirigencias nacionales de ambos partidos están más interesados en el control de los mismos, su supervivencia, en ganar algunas senadurías, diputaciones, alcaldías para sus cercanos que buscar una verdadera alianza opositora con los ciudadanos para derrotar a Morena en 2024.

“El PAN tiene que hacer una valoración que no sea autocomplaciente, con autocrítica, que nos permita realmente no estar a la defensiva y ver el momento que estamos viviendo y lo que nos están pidiendo los ciudadanos, lo que estoy pidiendo que se haga un acto de contrición, de arrepentimiento”, agrega.

Germán Martínez, senador del Grupo Plural y exdirigente nacional panista, refiere que el blanquiazul debe hacer un examen de conciencia de lo que pasó en el Estado de México, “no tiene sólo que verse el ombligo”, ni culpar a los ciudadanos ni al gobernador Alfredo del Mazo de la derrota electoral de la alianza opositora.

Cuestionado por EL UNIVERSAL si debe romper la alianza del PAN con el PRI de cara al proceso electoral de 2024, apunta: “Yo creo que la suma de rechazos no genera una mayoría de gobierno y yo sí creo que hay que revisar bien este tema. Hay que recordar aquello que dicen: dime con quién andas y te diré quién eres”.

Subraya que es “inútil políticamente, cobarde e irresponsable” andar buscando culpables y no las causas de la derrota en el Estado de México, “y yo creo que es un error garrafal culpar a la ciudadanía de lo que pasó, la ciudadanía en democracia no se equivoca ni cuando vota por un partido ni cuando vota por otro. No hay que buscar culpables, sino asumir la responsabilidad”.

El expresidente del PAN menciona que ese partido tiene que hacer un examen de conciencia, no sólo ver su ombligo, tiene que abrirse a los ciudadanos al 100%, “dejar de tocar solo y tocar en orquesta con los ciudadanos” y romper las alianzas que no le reditúan triunfos.

Insiste en que culpar al gobierno de Alfredo del Mazo “me parece sumamente infantil”, pero adelantó que en caso de que Andrés Manuel López Obrador lo proponga como embajador, el Grupo Plural votará en contra.

Damián Zepeda, senador y exdirigente nacional del PAN, lamenta que después de la derrota en suelo mexiquense los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, refrendaron la alianza Va por México para 2024.

“La alianza no debe seguir. Debemos corregir el rumbo. Es un fracaso electoral evidente. Necesitamos impulsar un nuevo proyecto que ponga al partido al servicio de la sociedad”, reflexiona.

Se pronuncia por abrir un proceso amplio, público, transparente, que nos permita ir por todo el país debatiendo ideas, compartiendo nuestra visión de cómo mejorar el país, y mostrar nuestros perfiles. “Sólo así, como una competencia real podremos ser competitivos y ganarle a Morena en 2024”, insiste.

Subraya que el PRI no le aporta nada al PAN, puesto que seis de cada 10 personas los rechazan. “En todas las encuestas se ve un rechazo de 65% hacia el PRI. La oposición no puede ganar en 2024 abrazando a un partido con ese nivel de rechazo y que, además, en el pasado reciente fue aliado de Morena en muchas reformas”.

Por ello, Damián Zepeda pide a su partido acabar con la alianza y realizar un proceso largo y transparente junto a la ciudadanía para definir a su candidato presidencial. De lo contrario, obtendrán el mismo resultado de las últimas dos elecciones.

“Mi argumentación es que ha sido un fracaso electoral la alianza con el PRI, entonces para tener oportunidad de generar una alternativa que pueda triunfar en 2024 la palabra clave es esperanza”, apunta.

