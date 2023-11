La bancada de Morena en el Senado de la República presentó un punto de acuerdo donde se exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara Alta para que se inscriban en una placa los nombres de los 128 legisladores que conforman la actual 65 Legislatura como un homenaje a su labor.

La propuesta presentada por el senador Ricardo Velázquez Meza, argumenta que los legisladores “que integramos está Cámara Alta somos pueblo, somos ciudadanos que venimos a representar a las comunidades y reg iones de cada uno de nuestros estados y que a veces puede haber divergencia en los ideales, [pero] un interés en común nos une [y] es que le vaya bien a México…y servir a la patria”.

En la Gaceta Parlamentaria se expuso que esta propuesta busca reconocer “a esos hombres y mujeres que han luchado por este país, es una manera de rendir homenaje aquellos que hoy ya no están con nosotros, pero su legado aun continua y es una manera de escribir la historia legislativa”, argumentó Velázquez Meza.

Ante ello, el legislador, propuso que “el Senado de la República solicita respetuosamente a la Mesa Directiva para que se destine un espacio en Senado de la República en el que se inscriba una placa con el nombre de las y los senadores integrantes de cada legislatura y como reconocimiento histórico a la de leyes de México”, propuso el morenista.

Después de que EL UNIVERSAL publicó en su página web la propuesta del legislador guinda, los senadores de oposición criticaron la misma iniciativa al calificarla de innecesaria y absurda el que los legisladores busquen el autoelogio.

Es absolutamente innecesario, argumenta el PAN

Julen Rementería del Puerto, coordinador del PAN en la Cámara Alta, precisó que es “absolutamente innecesario. O sea, la labor que hemos hecho me parece que, salvando las excepciones que hay que salvar, yo no creo que tampoco sea así como para inscribirlos en letras de oro, francamente no, lo tengo que decir con sinceridad”.

Confió en que la propuesta morenista no se apruebe ni avance, “que haya sensatez; no sé ni quién lo propuso, pero la verdad de las cosas me parece algo totalmente fuera de lugar, cómo que ahora vas a ponerte ahí, pues no, ni siquiera las iniciales”, insistió Rementería del Puerto.