Al considerar que Mejoredu ha fortalecido a la Nueva Escuela Mexicana (NEM), a la educación básica, a la educación media superior, y a la profesionalización del magisterio a través del diseño y establecimiento de un modelo de formación docente continua situada, académicos pidieron a legisladores y autoridades educativas reconsiderar su desaparición.

Durante el ciclo de Diálogos desde Mejoredu, Catalina Inclán, investigadora de la UNAM; Bertha Salinas, consejera ciudadana de esta Comisión y Leonel Pérez Expósito, académico de la UAM también llamaron a las y los legisladores y a las autoridades educativas realizar un diálogo que les permita repensar los aportes que Mejoredu hace a la mejora de la educación y qué se perderían si desaparecen a esta Comisión o es absorbida por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los expertos coincidieron en que Mejoredu también contribuye a la evaluación diagnóstica, formativa e integral, y a la generación de indicadores educativos, así como de conocimiento derivado de investigaciones y estudios que permiten conocer la situación que prevalece en el Sistema Educativo Nacional y apoyar la toma de decisiones para mejorarlo.

Catalina Inclán Espinosa manifestó que el vínculo más claro y evidente de Mejoredu con la educación de México es el compromiso que establece con la NEM, por lo que llamó a autoridades y legisladores que tienen en sus manos la decisión de desaparecer a esta Comisión, a “pensar dos veces si es necesario hacerlo”.

Llaman a legisladores a no desaparecer la Mejoredu

Recordó que Mejoredu es un organismo que se creó para acompañar el proyecto educativo del país a través de la coordinación de un SNMCE y para cambiar la perspectiva educativa y que ha construido referentes transexenales que apuntan a repensar la docencia, la enseñanza y la educación, puntualizó.

Bertha Salinas Amescua resaltó que Mejoredu es una guía informada y fundamentada que ha tenido la capacidad de actuar, mediante la generación de normas, estudios e indicadores, frente a las coyunturas: la pandemia, el cambio curricular, la emisión de Libros de Texto Gratuitos, lo que ha fungido como un puente de comunicación con las comunidades escolares.

“No hace sentido la desaparición de Mejoredu, de ninguna manera duplica las funciones de la SEP”, señaló, y pidió abrir un espacio de diálogo con las autoridades de la SEP para lograr una articulación de las políticas educativas.

Comentó que la NEM corre el riesgo de fracasar si no es acompañada por el trabajo de Mejoredu en tres elementos en los que esta institución tiene avances importantes: la formación continua, la evaluación, y la realización de estudios, investigaciones e indicadores. Mejoredu no es un organismo autónomo, no duplica funciones, tiene un trabajo delimitado y no debería estar incluido en la iniciativa de reforma, dijo.

Mejoredu pide a legisladores no desaparecer órgano; contribuye a construir un México más justo, argumentan

Leonel Pérez Expósito manifestó que la introducción de la mejora continua de la educación fue un acierto de la reforma educativa 2019, que implicó para Mejoredu construir una noción robusta y congruente acorde con el proyecto educativo de la NEM.

Apuntó que esto ha implicado transitar a una formación continua desde un enfoque situado, a una evaluación diagnóstica, formativa e integral y a la generación de indicadores, estudios e investigaciones con rigor técnico. Aspectos en los que, Mejoredu ha funcionado como un organismo vinculante con las autoridades federal, estatales y de la Ciudad de México, indicó.

