La cuenta "Glorieta de las y los desaparecidos" de la red social X pidió al cantautor Rubén Blades que interprete la canción "Desapariciones", para seguir alzando la voz de quienes aún no se sabe su paradero.

La Ciudad de México tendrá un concierto gratuito este 31 de diciembre con el cantautor Rubén Blades y la orquesta Salswing en el Ángel de la Independencia para despedir el año 2023.

“Hola Rubén Blades, hoy tocarás en La Glorieta de las y los Desaparecidos, en la Ciudad de México, un espacio que familias de personas desaparecidas estamos construyendo como un sitio de memoria ¿Nos dedicarías la canción Desapariciones? ayúdanos a seguir alzando la voz”.

Lee también: ¿Planeas ir al concierto de fin de año en el Ángel de la Independencia? Toma en cuenta cierres en L7 del Metrobús

Asimismo, la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, Edith Olivares Ferreto, se unió a la petición. Señaó que en México hay más de 110 mil desaparecidos y las familias continúan la búsqueda de sus seres queridos.

“Rubén Blades en México hay más 110 mil personas están desaparecidas y son sus familiares quienes les buscan. Cuando cantes hoy en la Glorieta no olvides acompañar su lucha y su exigencia, dedicándoles tu hermosa canción Desapariciones, desaparecen porque no todos somos iguales”.

Cabe destacar, distintas personas se unieron a la petición mediante la plataforma digital.

¿Qué dice la canción "Desapariciones" de Rubén Blades?

El cantautor panameño vivó épocas de dictadura en su país natal en los años 70 y 80, por lo que adoptó una postura crítica contra las dictaduras militares en América Latina.

Así lo reflejó en su canción "Desapariciones".

Lee también: ¿Cuál será el horario de los diferentes medios de transporte este 31 de diciembre y 1 de enero?

Te dejamos la letra completa.

"Desapariciones" de Rubén Blades

“Que alguien me diga si han visto a mi esposo”

-preguntaba la Doña-

“Se llama Ernesto X, tiene cuarenta años,

trabaja de celador en un negocio de carros,

llevaba camisa oscura y pantalón claro.

Salió anteanoche y no ha regresado

y no sé ya qué pensar…

¡Pues esto, antes no me había pasado!“.

“Llevo tres días buscando a mi hermana,

se llama Altagracia igual que la abuela,

salió del trabajo para la escuela,

tenía puesto unos jeans y una camisa blanca,

no ha sido el novio, el tipo está en su casa;

no saben de ella en la PSN ni en el hospital“.

“Que alguien me diga si ha visto a mi hijo,

es estudiante de pre-medicina,

se llama Agustín y es un buen muchacho,

a veces es terco cuando opina,

lo ha detenido no sé qué fuerza.

Pantalón blanco, camisa a rayas,

pasó anteayer“.

“Clara, Clara, Clara Quiñones se llama mi madre

ella es, ella es un alma de Dios

no se mete con nadie.

Y se la han llevado de testigo

por un asunto que es nada más conmigo,

y fui a entregarme hoy por la tarde

y ahora dicen que no saben quién se la llevó

del cuartel“.

“Anoche escuché varias explosiones,

tiro de escopeta y de revolver,

carros acelerados, frenos, gritos,

eco de botas en la calle,

toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos…

¡Estaban dando la telenovela!

Por eso nadie miró para afuera“.

¿A dónde van los desaparecidos?

Busca en el agua y en los matorrales.

¿Y por qué es que se desaparecen?

Porque no todos somos iguales.

¿Y cuándo vuelve el desaparacido?

Cada vez que lo trae el pensamiento.

¿Cómo se le habla al desaparecido?

Con la emoción apretando por dentro.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv