Pide licencia Yolanda de la Torre, diputada impulsora de reforma a Fuerzas Armadas

Este jueves, la diputada federal del PRI, Yolanda de la Torre, solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido.

La petición se da días después de que promovió una reforma para ampliar la presencia del ejército en las calles hasta 2028, misma que revivió el PRImor y fracturó a la coalición Va por México.

Hasta el momento, se desconoce el motivo de la licencia.

Fuentes del PRI, dijeron a este rotativo que la diputada tendrá un cargo en el gabinete del estado de Durango; sin embargo, aún no es información oficial.

Confirma diputada cargo en gabinete de Durango

La diputada priista confirmó que el motivo por el que solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, es porque formará parte del gabinete de gobierno en el estado de Durango.

La legisladora, quien días atrás promovió una reforma para ampliar la presencia del ejército en las calles hasta 2028, dijo que aún desconoce el cargo que tendrá, pero no descartó que pueda ser al interior del poder judicial local.

"Pedí licencia porque en Durango vivimos nuevos tiempos y me interesa estar cerca de mi estado. Agradezco muchísimo todo el apoyo que me han dado, yo soy una abogada formada, en los próximos días les platicaré, pero se aproximan proyectos importantes, especiales, que me motivan y que me inspiran, será algo donde yo le pueda servir a Durango", indicó en entrevista al término de la sesión ordinaria de este jueves.

Rechaza afirmaciones sobre propuesta desde el Ejecutivo

Yolanda de la Torre, aprovechó el momento para rechazar las afirmaciones de que su propuesta vino desde el Ejecutivo, luego de que por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que volverá a interponer la iniciativa, lo que despertó suspicacias.

"No fue lo que vi, yo soy muy respetuosa de las instituciones, todos saben que tiene facultad, pero yo creo que el contexto no es así. Yo ni siquiera conozco al señor Presidente, nunca lo he visto, yo creo que lo están interpretando, pero si ven las imágenes dice que volverá a interponerla, pero no significa que él la haya iniciado, yo siento que lo dijo en un contexto distinto, pero yo insisto, no lo conozco, ojalá que lo conociera", declaró.

La diputada del PRI, miró con buenos ojos que el proyecto haya sido devuelto a Comisiones en el Senado de la República, y aseguró que ello, será una oportunidad para enriquecer la iniciativa.



"Creo que esto sirve, debe ser una oportunidad en el Senado para precisar cosas que aquí avanzamos y que iban muy bien, y que es la duda y la inquietud de cómo fortalecemos las policías municipales, estatales, la procuradurías, y las fiscalías que requieren un gran apoyo. Necesitamos capacitar, fortalecer, darles proyecto de vida dentro de sus corporaciones, y fortalecer las fiscalías estatales", concluyó.

