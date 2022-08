Pese a la llegada de médicos cubanos, nos va costar trabajo cubrir todo México: AMLO

Huamantla, Tlaxcala.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció esta viernes que, pese a que está aumentado la contratación de médicos especialistas mexicanos y extranjeros, “aún así nos va costar trabajo cubrir todo el territorio”.

“Estamos aumentando el número de especialistas o de médicos que van a una especialidad. Empezamos con ocho mil, así recibimos, y ahora van a ser más de 20 mil ya, que van a tener la posibilidad de especializarse, en México y en el extranjero. Pero aun así nos va costar trabajo cubrir todo el territorio”, dijo.

Acompañado por Zóe Robledo, director general del IMSS y por la gobernadora Lorena Cuéllar (Morena), el Mandatario federal justificó la contratación de médicos cubanos, pues reiteró que México no cuenta con especialistas.

Calificó como “retrogradas” la polémica de algunos de sus adversarios, quienes han criticado la contratación de médicos extranjeros, pero aseguró que la salud es un derecho humano y no tiene que ver con ideologías ni con política.

“Por eso también, aunque es muy polémico y son muy retrógradas nuestros adversarios, no todos, algunos, que son muy conservadores, no les gusta que contratemos médicos de otros países. Pero la salud es primero, la salud es un derecho humano, no tiene que ver con ideologías, no tiene que ver con la política.

“Y claro que necesitamos los especialistas y los vamos a traer de Francia, de China, de Estados Unidos. Y por eso agradecemos mucho al pueblo y al gobierno de Cuba, porque ya están llegando especialistas de ese país a México”, dijo.



