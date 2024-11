Pese a carta falsa, Piedra está firme en terna de CNDH

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, María Celeste Ascencio, deslindó a Rosario Piedra Ibarra de cualquier responsabilidad en la presentación de la carta apócrifa con el supuesto respaldo del obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, a su reelección al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que aseguró que la terna final de candidatas, que incluye a la actual presidenta de la CNDH, está firme.

La legisladora de Morena reveló que ese documento le llegó de manera extemporánea y, por ende, las comisiones legislativas que llevan a cabo el proceso de renovación de la presidencia de dicho órgano autónomo “no le hicimos mucho caso y ni siquiera la consideramos”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la senadora aseguró que no fue Rosario Piedra quien presentó la carta, por lo que se pronunció en favor de que se investigue para determinar su origen y quién la hizo llegar malintencionadamente al Senado.

Lee también: “Rosario Piedra llega a terna finalista de CNDH gracias a criterio político”; Alejandra Barrales en Con los de Casa

“Las cartas que recibimos fueron directamente de las personas, no tanto como tal de la candidata. En este caso, a mí me hicieron llegar esta carta un día antes de las comparecencias, la verdad no recuerdo exactamente con qué fecha, pero ya había cerrado el periodo para que nos hicieran llegar las cartas; entonces, ni siquiera se consideró”, aclaró.

—Al margen de que la carta se presentó de manera extemporánea, ¿este escándalo no afecta la imagen de la presidenta de la CNDH?

—Pues más bien afectaría la imagen de quien la haya emitido, habría que investigar quiénes la hicieron.

—¿Usted se uniría a las voces que piden que la Fiscalía General de la República investigue para deslindar responsabilidades?

—Pues sí, es algo que considero no afecta ni a la persona ni al proceso que estamos llevando, sino más bien lo hicieron justo con esa intención. Habría que ver quién la mando hacer y con qué intención.

—¿Entonces sigue firme la terna en la que se incluyó a Piedra?

—Sí, todo sigue igual —dijo.

En tanto, la senadora del PRI Claudia Anaya Mota dijo a EL UNIVERSAL que la presidenta de la CNDH “es una mujer y funcionaria sin ética”, por lo que anunció que ya analiza las acciones legales en su contra y las responsabilidades en que incurrió por presentar documentación falsa.

Dijo que solicitó a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta que presenten una denuncia penal contra quien resulte responsable de la falsificación de la carta.

“El uso de documentación apócrifa es una afrenta contra el Senado, ya que fue usada en una convocatoria pública de la Cámara Alta por parte de Rosario Piedra”, dijo.

Lee también: Oposición revisará si hay más cartas falsas de apoyo a Rosario Piedra; procederán legalmente

“Por eso le solicité al representante legal del Senado, que es el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, que presente la denuncia contra quien resulte responsable por el delito de falsificación de documentos”, subrayó.

Indicó que solicitó a la Jucopo que saque de la terna a Piedra Ibarra, “porque ella es la responsable legal de la documentación que entregó.

“Estuvimos revisando sus cartas y hay muchas que no tienen un número para llamar y preguntar sobre la veracidad”, comentó.

En el oficio entregado, Anaya Mota solicita formalmente sacar de la terna finalista a Piedra Ibarra “por haber presentado un documento apócrifo y no haber tenido el debido cuidado de revisar la veracidad de la documentación de la cual era responsable legal.

“Voy a pedir el expediente completo de Rosario Piedra y vamos a hablar a todas las instituciones y personas que supuestamente le dieron su apoyo para conocer cuántas cartas más son falsas”, comento.

El escándalo detonó la víspera cuando Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, denunció que una de las cartas manifestaba su supuesto respaldo a la reelección de Piedra Ibarra.

“Quiero denunciar que ese papel membretado donde se utiliza mi nombre, además de ser un diseño malo y obscuro, no existe en mi oficina particular.

Lee también: Rosario Piedra usó carta falsa en busca de la CNDH; “fue sin malicia, en el entendido que era real”, dice

“Que las palabras que ahí se expresan, además de estar mal escritas, ni son mías ni obedecen a mi pensamiento ni reflejan mi ideología. Nunca lo redacté.

“Pido una disculpa por tan burda burla a mi persona, a María del Rosario Piedra Ibarra y a las autoridades. Me deslindo de todo lo que ahí se menciona. No voy a pronunciarme respecto a la titularidad de la CNDH, puesto y trabajo que considero sumamente respetable.

“Es igualmente serio que haya personas que hayan falsificado mi firma y pretendido utilizarme para dirigirme a un órgano colegiado necesario para la vida democrática de México. El robo, utilización y difusión de mi firma en este documento es un delito grave que espero se atienda por las autoridades correspondientes”, recalcó.

Rosario Piedra, tras el desmentido de Raúl Vera, sólo dijo que recibió la carta como otras de apoyo “y la transmití sin malicia ni mala fe”, pero no asumió la responsabilidad.