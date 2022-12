Pega recorte al Congreso de la CDMX

Tal parece que en el reparto presupuestal, hasta el Congreso capitalino salió raspado. Hace unos días, en este mismo espacio le platicamos que los diputados habían solicitado una partida por mil 766 millones de pesos, unos milloncitos más en comparación con este año, cuando su partida alcanzó los mil 200 millones de pesos. Sin embargo, en el Paquete Económico 2023 enviado por la Secretaría de Finanzas, que encabeza Luz Elena González, se plantea destinarles mil 500 millones de pesos, unos 266 millones menos que lo solicitado. Nos comentan que esta decisión no tiene muy contentos a los diputados no sólo de oposición, sino también a algunos morenistas. Este lunes doña Luz Elena se reunirá con los legisladores para abordar el paquete económico, ¿será que los diputados aprovechen para quejarse por este recorte?

Frenan consulta vecinal

Este sábado, en la Ciudad de México se realizaron reuniones vecinales para participar en la consulta pública sobre los Proyectos del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) excepto en las alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, esta última donde vecinos de San Gregorio Atlapulco realizaron un bloqueo como rechazo a una obra de drenaje, que, según aclaró el secretario de Gobierno, Martí Batres, se inició desde el mes de septiembre y a petición de los propios vecinos de la zona. En el interior del Gobierno capitalino algunos sospechan que esta protesta llevó la intervención de grupos que se oponen al desarrollo de la consulta pública. Por lo pronto, lograron su objetivo.

Coquetean PRI y Panal en el Edomex

En el Estado de México cada vez se mueven más las piezas políticas con miras a las elecciones de 2023. Nos comentan que este sábado se reunieron los líderes estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eric Sevilla, y Mario Cervantes, de Nueva Alianza (Panal), y aunque no se conocen los detalles en particular de la reunión, tal parece que ambos políticos comenzaron a coquetear con una posible alianza hacia los próximos comicios. Lo cierto es que después de esta reunión hay quien se pregunta si el dirigente del Panal habrá planteado no sólo sumarse a la alianza, sino también si manifestó su preferencia por alguno de los aspirantes a ser el candidato de la oposición.