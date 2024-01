El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) alerta sobre casi 200 mil casos activos de Covid-19 en el país hasta el corte del pasado 11 de enero.

En su plataforma digital, el Sinave advierte que en primer lugar está la Ciudad de México, con 21 mil 425 casos activos de coronavirus, seguida de Baja California Sur, con 15 mil 466 reportes acumulados; San Luis Potosí, con 8 mil 882 contagios; Tabasco, con 8 mil 405; Querétaro, con 8 mil 34; Colima, con 8 mil 891; Nuevo León, con 7 mil 505; Quintana Roo, con 6 mil 779 casos; Sonora, con 6 mil 502 y Aguascalientes, con 6 mil 165 casos activos.

La información recabada proviene de 20 mil cinco unidades de atención de la salud de la Dirección General de Epidemiología (DGE), que es un órgano normativo del Sinave.

Los responsables de la vigilancia epidemiológica a nivel jurisdicción, estatal y federal verifican la información siguiendo los lineamientos generales acordados por todas las instituciones del sector en órganos colegiados coordinadores y normativos de los tres niveles de gobierno.

Debido a la ocupación al 100% en al menos 16 hospitales en el país a causa de infecciones respiratorias graves, que incluyen Covid-19, expertos encendieron la alerta y demandan a la Secretaría de Salud (Ssa) que refuerce medidas preventivas, en especial el esquema nacional de vacunación; que liberen los antivirales y que se promueva otra vez el uso masivo de cubrebocas.

En entrevistas por separado con EL UNIVERSAL explicaron que el incremento de padecimientos como faringitis, bronquitis, neumonía, influenza y SARS- CoV-2 ya estaba previsto para la temporada invernal; sin embargo, consideraron que “el gobierno no hizo lo que le corresponde”, al no garantizar antivirales y vacunas para toda la población, por lo que advirtieron de un incremento en la ocupación hospitalaria y desarrollo de cuadros graves de enfermedad.

El pasado fin de semana, el Sistema de Información de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) de la Secretaría de Salud, dio a conocer que hasta el 12 de enero se registraron 19 unidades médicas con 70% o más de ocupación en camas generales, mientras que otras 16 presentan 100%, es decir, están saturadas.

Los hospitales con poca disponibilidad para recibir a pacientes se encuentran en Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato y Sonora. Además, se registran 194 hospitalizaciones a nivel nacional.

Héctor Hernández Bringas, integrante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, exigió al gobierno “tomar las campañas de vacunación en serio y no estar de queda bien con el gobierno cubano dando vacunas que no tienen la efectividad que se requiere.

“Hay una alta prevalencia de enfermedades respiratorias en esta época. Eso era algo esperable porque esta es una época donde padecimientos como coronavirus e influenza se producen con mayor frecuencia por las bajas temperaturas; sin embargo, el gobierno no toma las medidas necesarias. Ya hay un problema de saturación en algunos hospitales y esto se debe a que las campañas de vacunación no han tenido buena cobertura, no se está inmunizando a toda la población, hay descoordinación y desabasto. Metieron la vacuna cubana que no es necesariamente la que mejor protege, por eso es que si bien era esperable, no se tomaron las medidas adecuadas”, subrayó.

Hernández Bringas adelantó que las enfermedades respiratorias continuarán durante toda la temporada invernal, por lo que insistió en que la administración pública federal debe fortalecer la prevención.

“Vamos a seguir con este problema de saturación en algunos hospitales y con una alta incidencia de enfermedades respiratorias.

“La mejor manera de atender estos temas es la prevención y la prevención implica vacunas, pero si no hay disponibilidad de vacunas ni antivirales, seguramente estos problemas se van a incrementar y esto derivará en muertes, no en los niveles de años pasados, pero sí son fallecimientos y contagios que se pudieron evitar”, sentenció.