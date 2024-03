A pesar de que en miles de escuelas de todo el país existen necesidades de infraestructura básica, de servicios elementales, como agua, luz y sanitarios, y de tecnología, en las plataformas políticas de los partidos políticos la educación no es una prioridad, aseguró el organismo civil Mexicanos Primero.

En un comunicado, la ONG destacó que realizó una revisión a las plataformas electorales de los partidos políticos, y encontró que la educación no es, en ningún caso, una prioridad y las referencias a la misma solo destacan lo que debería suceder para tener una mejor educación en general, sin ofrecer propuestas concretas con programas y/o presupuesto para llevarlas a cabo.

Precisó que, en sus plataformas, los partidos ya piensan en nuevos modelos educativos y en cambiar a la Nueva Escuela Mexicana que se implementó en el ciclo escolar 2022-2023, como el caso del PRI- Frente Amplio; realizar nuevas reformas en el caso de Movimiento Ciudadano, o tener una educación humanista a través de la Nueva Escuela Mexicana y asegurar la atención a primera infancia en la plataforma de Morena y la del Partido del Trabajo.

De acuerdo con datos proporcionados por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) del ciclo escolar 2021-2022, 26 mil 463 escuelas operan sin luz; 56 mil 109 sin agua; 43,558 sin lavamanos, y 5 mil 950 sin sanitarios.

Por su parte, la Secretaría de Educación (SEP) informó en el mismo periodo que 127 mil escuelas de preescolar a media superior no cuentan con computadoras para propósitos pedagógicos y 168 mil 163 no tienen conexión a internet.

Además, el presupuesto aprobado para la formación continua de docentes para 2024 equivale a 96 pesos anuales por maestro.

El organismo señaló que la carencia de servicios básicos en los planteles tiene efectos en el aprendizaje de las y los estudiantes.

“Por ejemplo, en aquellas escuelas donde no hay luz y las temperaturas son extremas, el calor genera cansancio y letargo en las y los estudiantes a media mañana. En las escuelas donde no hay sanitarios en buenas condiciones o agua, las niñas y adolescentes que se encuentran en su periodo menstrual prefieren no ir a la escuela”, señaló.

Dijo que de acuerdo con la prueba PISA 2022 dada a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2 de cada 3 estudiantes de 15 años no puede realizar operaciones matemáticas simples y 1 de cada 2 no comprende lo que lee. De acuerdo con la SEP, de cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria, solo 28 terminan la universidad.

Indicó que frente a esta realidad que afecta a miles de estudiantes todos los días, la mayoría de los partidos políticos presentan propuestas limitadas.

El Frente Amplio por México y Morena, abundó, hablan de infraestructura, formación docente, internet, uso de computadoras y rehabilitación de escuelas con un mayor presupuesto. Sin embargo, no especifican cómo se repartirá o cuánto se aumentará.

Morena asegura que para el 2030 se llegará al 6% del PIB en educación y el PT que al 8%. El PAN menciona la formación docente, mantenimiento a infraestructura y rehabilitación de escuelas, y Movimiento Ciudadano habla de la necesidad de formar maestros. Pero ningún partido explica cómo lo hará.

Ante esta situación, Mexicanos Primero arrancó la campaña La Educación para colocarla en el centro de la discusión y lograr que en las promesas de campaña existan propuestas de solución a las necesidades básicas de las escuelas, estudiantes y maestros.

“La Educación está en campaña para que exista prioridad en materia de infraestructura, de servicios básicos funcionando y funcionales, recuperación de aprendizajes fundamentales e infraestructura tecnológica para uso pedagógico en las escuelas que atienden a 29 millones 633 mil 909 estudiantes en educación básica y media superior”, indicó.

