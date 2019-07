PAN no solicitará a Kiko Vega publicar reforma de “Ley Bonilla”

CDMX.- El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, señaló que no le pedirán al gobernador Francisco Kiko Vega, publicar la reforma que amplía el mandato de dos a cinco años al morenista Jaime Bonilla, aun cuando de no publicarla, no se podrá presentar acciones de inconstitucionalidad.

Afirmó que el Congreso de Baja California, también puede publicarla, por lo que esperarán que éste lo haga.

“Nosotros no nos vamos a prestar a ser parte de un proceso legislativo, además siendo una reforma constitucional, Baja California prevé que de no publicarla el gobernador, la puede publicar el Congreso local, y el Congreso local en cuestión de cinco día ya pasa hacer con mayoría absoluta de Morena, que ellos sean quienes queden marcados como promulgaron una reforma de esa naturaleza”, expresó en entrevista.

Cortés Mendoza dijo que no pasa nada con la reforma de no ser publicada, pues simplemente, se queda “guardada” en la congeladora legislativa.

Esto pese a las solicitudes al PAN de publicar la reforma constitucional para que las fuerzas políticas puedan presentar las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, y no las desechen como ocurrió con la Mexicali.

El panista reiteró que desde diciembre, Morena tenía la intención de ampliar el mandato a Jaime Bonilla, y que hasta le propusieron a él, tanto Yeidckol Polevnsky, como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que le daban la candidatura interina en Puebla, a cambio de ampliar el mandato, ofrecimiento que fue rechazado.

“La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, junto con Polevnsky, me pidieron en enero, que Acción Nacional acompañara una reforma constitucional para ampliar el mandato, nuestra posición fue clara, ya empezó el proceso electoral y no se puede, ellos insistieron, de hecho trataron de hacerlo a cambio de respetarnos la gubernatura interina en Puebla”, comentó.

Al cuestionarlo sobre por qué decirlo hasta ahora y no antes, el líder nacional del blanquiazul, indicó que se lo hizo saber a los diputados locales, a la Comisión Permanente y a la Comisión Política del partido, además de que en campaña lo dijo en Baja California, “hay testimonios de esos”.

Marko Cortés sostuvo que si el presidente no quiere que le digan Porfirio Díaz, entonces que se pronuncie en contra de la reforma, que instruya a la Consejuría Jurídica presentar una acción de inconstitucionalidad, y que deje de lavarse las manos, como Poncio Pilato.

“López Obrador es el impulsor de esta reforma que trasgrede los principios básicos, que López Obrador no lance la piedra y esconda la mano”, aseveró.