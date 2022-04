PAN en San Lázaro: Iremos en contra de la reforma eléctrica si redacción es la original

Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN, califica de ridículo que la reforma eléctrica se pretenda votar el 13 de abril y advierte que por ese motivo su bancada va en contra.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señala también que es altamente probable que Morena y sus aliados pretendan avalar el dictamen sin mover una sola coma; de ser así, dice, dirán no al proyecto presidencial.

Además, rechaza tener temor a que sus aliados del PRI puedan apoyar la iniciativa, y aseguró que “hoy más que nunca” la coalición Va por México debe ser un bloque opositor a iniciativas “retrógradas, como la eléctrica”.

Este lunes se prevé que comience a circular el dictamen de la reforma eléctrica. La revisión iniciaría el día 11 de abril y se prevé que lo voten en comisiones el 13.

¿Es tiempo suficiente?

—Para nosotros es claro: es ridículo. Se les concedieron 45 días a personas que son especialistas para exponer sus ideas, y si bien es importantísima su perspectiva, pues no son quienes la van a votar, y para quienes la vamos a decidir están pensando en 15 minutos, ya de entrada ahí empezamos mal. Más allá del fondo, el simple hecho de que en la forma traten de sacarla así es una de las razones para darnos cuenta de que la inercia debe ser no aprobar esta reforma.

¿Morena dice que están abiertos a modificar el dictamen, cree usted que así será?

—Lo que nosotros hemos hablado como coalición es que esperemos a ver qué proponen, yo lo he dicho con mucha claridad, primero, no hay dictamen, mucha prisa, muchas ganas, quieren sacar todo de manera exprés, pero ni siquiera nos presentan un dictamen, o sea, ni siquiera conocemos cuáles son los puntos que ellos quieren modificar o agregar.

Por supuesto que también estamos conscientes de lo que ya les dijo el Presidente, y también estamos conscientes de que cuando el Presidente les manda una “humilde” recomendación, debe entenderse como la instrucción de poder a poder de cómo se deben votar las cosas, y según yo, su jefe, el Presidente, no habló de admitir ninguna modificación.

¿Usted advierte que no se moverá una sola coma?

—Lo que insisto es, ojalá no se entusiasmen ellos en proponer modificaciones, si quien les da órdenes ya dijo que no habrá. Lo que yo advierto, con base en información estadística, es que siempre que el Presidente les ha dicho que no se cambie nada, se sube sin ningún cambio, y entonces como todo ser racional, me apoyo en el pasado para prever el futuro, por lo menos estadísticamente hablando, así es como va a suceder, porque así es como siempre ha sucedido.

¿Hay temor en la bancada blanquiazul de que pueda haber PRIMor en esta iniciativa?

—No, sinceramente no, y hoy menos que nunca. Nosotros creemos que deben hacerse las cosas para el bien del país, de la mejor manera, nadie quiere ahí encontronazos en el pleno ni para este ni para ningún otro tema, pero hoy más que nunca siento a la coalición firme y cumpliendo con lo que la gente hace casi un año, el 6 de julio, le ordenó, que es ser una fuerza política en su conjunto que detenga lo que muchas personas consideramos son iniciativas retrógradas, como lo es indudablemente la reforma eléctrica, hoy más que nunca siento la determinación de cumplir con el papel que la gente nos ordenó”.

Va por México ya adelantó que presentará una contrarreforma. ¿Cómo va a grandes rasgos?

—Cada bancada trae sus propuestas y habremos de conjugarlas, pero qué es lo que a nosotros más nos importa y propondremos: uno, se tiene que conservar un esquema de competitividad, cuando desde el púlpito mañanero dicen que no están a favor de esta reforma, la de ellos, es casi casi estar a favor de las empresas, es una absoluta mentira, porque nosotros queremos que la CFE sea un factor que produzca energía, pero de la manera más eficiente que pueda darse, que es dentro de un contexto de competitividad, que compita con más participantes del sector privado.

Eso es lo que más eficiente haría a CFE, competir, y si además mantienes esa competitividad, entonces siempre se logra una mejor calidad al menor precio, eso es lo que te hace la competitividad, y es exactamente todo lo contrario al monopolizar a una empresa productiva del Estado.

El segundo punto: nosotros queremos que haya no solamente igualdad, sino prioridad de quien produce energías limpias que además son más baratas, por encima de quien produce sucio o caro, si a eso se le llama conservador o neoliberal, pues que nos digan así mil veces, siempre vamos a querer que haya más producción de energía limpia que, además, es más barata por sobre la sucia, que además es más cara.

Otro, se tiene que empezar a hablar de una transición energética formalmente, es decir, cómo nos vamos a organizar como país para que [el hecho de] quemar carbón casi casi ya sea un crimen, tenemos que ir generando esa transición. Finalmente, proponemos que de todo el dinero que se emplea en subsidios a la CFE se use para la implementación de paneles solares en cada hogar del país.

¿Cuándo la presentan?

—Será pronto. Este país no va según los tiempos que quiera Morena, este Congreso persiste todo el mes de abril, si consideramos que haya un [periodo] extraordinario, se hace un extraordinario, sino regresamos en septiembre al tercer periodo, o sea, claro que nosotros más allá de su 13 de abril de 2022 podemos poner a discusión las demás propuestas en términos energéticos.

¿Llegada la votación, el PAN irá en contra?

—Te lo puedo anticipar que sí (...) Si su redacción es la original, absolutamente en contra.