PAN. Denuncia a gobierno federal por presunta explotación laboral en contratación de médicos cubanos

El diputado del PAN, Gabriel Quadri, denunció al gobierno federal "y a quien resulte responsable" ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la presunta comisión de los delitos de explotación laboral y trata de personas bajo la fachada de "misiones médicas cubanas".

En conferencia de prensa, sostuvo que con la contratación de médicos cubanos, el gobierno mexicano "no solo está apoyando descaradamente a la dictadura cubana", sino que también promueve la exploración laboral y la trata de personas, flagelo que debe castigarse hasta con 30 años de prisión.

"Se trata de trabajo forzoso, de explotación laboral y de trata de personas, una forma contemporáneo de esclavitud según la declaración universal de derechos humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles. Viola diversos tratados internacionales sobre la abolición de trabajo forzoso, así como la Ley General para prevenir la Trata de personas que implica penas de entre 15 y 30 años de acuerdo al código penal", apuntó.

Lee más: Reportajes de Loret sobre médicos cubanos son "refritos" de hace 10 años: AMLO

El diputado albiazul acusó al gobierno cubano de implementar, desde hace varios años, una estrategia que consiste en enviar a "médicos esclavos cubano" a diversos países del mundo que simpatizan con la dictadura, "para encubrir el financiamiento a la dictadura y un mecanismo de propaganda comunista".

"Los obligan a hacer propaganda comunista en los países a donde llegan, son vigilados día y noche por funcionarios de la dictadura quienes se aseguran que no se deslinden con su responsabilidad de propaganda, que no deserten, que no se vayan y que sigan bajo estas condiciones de esclavitud", aseguró.

Si estos médicos se inconforman, renuncian, o deciden quedarse en el país anfitrión, continuó, "la dictadura cubana les impone la cárcel, entre 3 y 8 años, se les confiscan sus propiedades, no se les permite ver a su familia durante 8 años, e incluso, pierden la patria potestad de sus hijos menores".

Lee más: AMLO acusa "escándalo" en contratación de médicos cubanos por "dogmatismo enfermizo" de conservadores

Por su parte, agregó, los familiares están sujetos al acoso y a las amenazas.

"Y aunado a ello, trabajan bajo condiciones muy precarias, en esclavitud, padecen retención de pagos, jornadas laborales ilegalmente extensas y restricciones a su libre movimiento y a su privacidad", declaró.

Quadri de la Torre, acusó que el gobierno mexicano ha pagado 146 mil pesos al mes por cada médico cubano que ha traído a territorio nacional; "y esto es humillante porque los médicos mexicanos solamente les pagan 17 mil pesos. De esos 146 mil pesos, el 95% se va a la dictadura cubana y solo 5% es para los médicos".

Como parte de la denuncia, también exigió medidas cautelares, "para impedir que el gobierno de López traiga nuevos médicos esclavos cubano en los términos en que firmó acuerdos con la dictadura cubana en su viaje reciente a esa desdichada isla".

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot