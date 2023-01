PAN debe abrir candidatura a sociedad civil: gobernador de Yucatán

Al reconocer que sí le gustaría ser presidente de la República, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, considera que de cara a 2024 su partido, Acción Nacional, debe abrir también la puerta a aspirantes de otros institutos, de la sociedad civil y obviamente a los panistas.

En entrevista con EL UNIVERSAL destaca el acuerdo que logró el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, en la alianzaVa por México de cara al proceso electoral de 2024 y estima que hay piso parejo en el partido para todos los aspirantes presidenciales.

Asegura que a pesar de su buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador no terminará de embajador y considera que las llamadas corcholatas presidenciales de Morena no tienen ventaja en la carrera, porque así como tienen reflectores en este momento también están expuestas al desgaste.

En la entrevista, en el marco de su Cuarto Informe de Gobierno, refrenda su voluntad de seguir con una política de conciliación con el gobierno federal, destaca los avances en seguridad, turismo y crecimiento económico en el estado y afirma que el llamado “modelo Yucatán” de éxitos en estos temas se puede aplicar en todo el país.

¿Cómo ve el escenario para 2024?

—Veo con muy buenos ojos el tema de la alianza Va por México. Marko Cortés hizo una muy buena negociación que nos permite ser competitivos en 2023 y que en 2024 dio la posibilidad al PAN de conducir los procesos. Lo que viene es que nos pongamos de acuerdo en cómo van a ser esos procesos, cuáles van a ser las reglas. Me gustaría que participaran aspirantes de la sociedad civil, de otros partidos y, por supuesto, los panistas que quieran participar.

Hoy no se trata de quién quiere, sino de quién puede generar ese gran acuerdo y quien salga como candidato a la Presidencia pueda generar las condiciones de triunfo... Lo que sí creo es que si hoy se menciona mi nombre es porque en Yucatán estamos dando resultados.

Si me preguntan hoy: ‘¿Te gustaría ser presidente?’, pues sí, como cualquier político, pero tengo muy claro el compromiso con la gente de Yucatán, que tengo la responsabilidad de determinar todos estos proyectos y hay que esperar los tiempos legales. Yo no estoy en condiciones ahorita de tomar una decisión y será para mediados o finales del año, porque quiero terminar bien en Yucatán, concretar los proyectos y poner a disposición de mi partido los resultados, y si esto sirve para construir una candidatura o para apoyar una candidatura, ahí estaré.

Se habla del “modelo Yucatán”, de los logros en seguridad, en inversión, ¿se puede aplicar en todo el país en caso de ganar la elección en 2024?

—Creo que sí se puede replicar a nivel nacional un modelo donde todos jalemos la carreta para el mismo lado, donde todos pongamos lo mejor de nosotros para salir adelante. Un modelo donde hagamos a un lado nuestras diferencias y pongamos por delante nuestras coincidencias.

Tenemos una excelente relación con el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) y su gabinete. El Presidente nos ha tratado bien, nos ha escuchado, nos ha apoyado. La polarización que tenemos actualmente en el país, que si eres fifí, que si eres conservador, que si eres chairo, al final no va a dejar nada bueno.

¿Por la buena relación con el Presidente no corre el riesgo de terminar, como algunos exgobernadores del PRI, como otro embajador?

—La verdad es que no me veo como embajador. La relación es muy buena con el Presidente, la verdad yo le quiero agradecer porque siempre me ha escuchado, siempre me ha respetado.

¿No ve desventaja en la carrera rumbo a 2024 con el activismo adelantado de todas las corcholatas presidenciales?

—Yo no le veo problema. Tres veces he sido candidato y nunca he estado arriba en una. Para eso están las campañas, las propuestas, la cercanía de los candidatos, el carisma. Pensar que las cosas están decididas creo que no aplica porque falta aún mucho camino por recorrer.

Evidentemente, también quienes se adelantan como estrategia tienen el beneficio de aumentar el conocimiento, pero también el desgaste de andar tanto tiempo antes en la calle y, bueno, pues cada quien con su estrategia y es muy respetable.

¿Cuál es el balance de sus primeros cuatro años como gobernador?

—Somos la entidad más segura del país, pero también con la diferencia de que durante el último año logramos reducir la incidencia delictiva 66%. Tenemos una gran coordinación con las fuerzas federales, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

También es importante señalar que Yucatán es el estado que más está creciendo económicamente y en 2021 fue por encima del promedio a nivel nacional.

En el tema de inversión extranjera, durante los primeros nueve meses de 2022 ocupamos el primer lugar nacional en el porcentaje de incremento de la inversión extranjera directa.