Pablo Gómez: se oponen a reforma para erosionar a AMLO

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acusa que con “una serie de mentiras” sobre la reforma electoral propuesta por el Poder Ejecutivo Federal, lo que se quiere es erosionar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario federal señala que con esa iniciativa actualmente a debate en el Congreso de la Unión, “queremos el fortalecimiento del sistema electoral, su autenticidad, su independencia, que esté compuesta por personas honradas, que no sean militantes ni de la posición gubernamental ni de la oposición política”.

Autor, junto con el morenista Horacio Duarte, de la iniciativa presidencial en materia electoral, Gómez Álvarez asegura que en el INE han pasado a ser de incondicionales de los gobiernos a incondicionales de la oposición.

“No era la idea retomar el asunto con el replanteamiento de los partidos y mantener la propuesta del Presidente, el financiamiento de los partidos y de las candidaturas independientes en los términos actuales. En el financiamiento para la campaña se mantendría el tiempo de radio y de televisión”, dijo.

Es una mentira “lo que dice José Woldenberg de que queremos quitar una parte al tiempo de radio y de televisión electoral, no, a quien queremos quitarles es al instituto y al tribunal. Los órganos no tienen por que tener tiempo de radio y televisión más que para lo indispensable. El tribunal electoral no tiene por qué hacerse propaganda aquí.

“Pero como es una iniciativa presidencial, la oposición se opone a eso tratando de erosionar al Presidente, al gobierno de López Obrador, lo quieren erosionar como gobierno”, califica.

Gómez Álvarez afirma que en lugar de decir tantas mentiras se deberían hacer debates con propuestas para darle realmente soluciones a esto: “Deberían de hacer propuestas, entrar a un debate para dar soluciones, para elevar la calidad, porque el actual consejo federal tiene un mundo excesivo de mentiras”, insiste.

Refiere que hay una característica que tiene el proceso de debate público en la que le están achacando al proyecto del Presidente en materia electoral una serie de cosas que no están inscritas ni son el objeto ni el motivo de la iniciativa: “No tienen el menor empacho [la oposición] en estar mintiendo y desorientando a la opinión pública.

“Comentan que lo que se busca es que el gobierno federal vuelva a tener el control sobre el proceso, y no, lo que se quiere es que ninguna fuerza política tenga el control sobre el proceso, porque lo que hemos tenido hasta ahora es que el IFE y después el INE, han estado controlados por fuerzas políticas, ya sea por gobiernos o por partidos; es la característica de nuestra institución electoral, incluyendo al tribunal electoral.

“Este sistema ha sido manipulado una y otra vez, por ejemplo, en 2012 nunca se supo qué paso con las tarjetas Monex. Todo el financiamiento de la campaña de [Enrique] Peña fue enterrado en una profunda fosa en las oficinas del instituto y también del tribunal, que además la mayoría de la operaciones no fueron con Monex, fueron con Bancomer, y en el instituto nadie movió un dedo para tratar de esclarecer los mecanismos del financiamiento ilícito, al igual que la compra de votos que se realizó en esa ocasión”.

Asevera que lo que realmente se busca es que el INE sea totalmente independiente, al igual que el tribunal electoral.

“Se busca la independencia del instituto, que no se pongan de acuerdo los partidos para mandar a los consejeros y ratificar a los magistrados del tribunal, que no sean ellos, que no lo hagan. Que intervengan todos los poderes públicos, pero haciendo propuestas. Se tiene que buscar otra fórmula que sea distinta porque esta no ha funcionado.

“Y que tampoco se diga que nosotros pretendemos alterar la fórmula de la representación con propósitos partidistas, porque si hiciéramos una simulación de los gastos de 2018 a 2021 en esos dos escenarios y aplicáramos la fórmula que incluye la iniciativa presidencial de reforma electoral, Morena tendría menos diputados y senadores porcentualmente. No se busca favorecer a Morena ni a ningún otro partido, quien diga eso sabe que miente.

“Es tener un nuevo sistema de representación, eliminar los distritos electorales plurinominales, que todos los electores estén representados en las cámaras, se vote por quien se vote. La propuesta es evitar que la pequeña oligarquía haga y deshaga; que sean los electores los que decidan todo. Esta propuesta tiene fondo, como eliminar las desproporcionalidad absoluta que existe en 300 distritos plurinominales.

“Hasta a los opositores les conviene apoyar la reforma, porque el nuevo sistema de representación sería mucho más democrático y quedaría atrás la estructura del instituto. Ya no habría 300 juntas distritales electorales, nunca debió haberlas de manera permanente, con todo el personal, porque la mayoría de ellos trabajan un año cada tres y los otros dos años no tienen nada que hacer, pero están en la nómina. ¿A esto se llama servicio profesional electoral? Ja, ja, ja, eso es ocio profesional electoral, ¿y para que queremos estar manteniendo a esos funcionarios del ocio electoral?”.

Sobre la encuesta que hizo el Instituto Nacional Electoral cuyo resultado favorece la reforma propuesta por el presidente López Obrador y que no dio a conocer, Pablo Gómez opinó: “Por eso la escondió [la encuesta] si hubiera sido lo contrario la hubieran dado a conocer”.

