¿Otro destape para la Jefatura de Gobierno?

El próximo miércoles 21 de diciembre el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, rendirá su Informe de Gobierno, por lo que este fin de semana la demarcación comenzó a destacar los logros de la actual administración en materia de seguridad y programas sociales; sin embargo, nos comentan que este escenario podría ser el indicado para que el priista manifieste su interés por ser candidato a la Jefatura de Gobierno en 2024. Rubalcava se sumaría a la alcaldesa, también de oposición, Lía Limón, quien aprovechó su informe para dar cuenta de sus aspiraciones, así como el panista Santiago Taboada, quien en octubre se destapó como aspirante. La lista de quienes quieren llegar a la silla en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento comienza a crecer.

Muestra el músculo la policía de la Ciudad de México

El marco de la celebración por el Día del Policía fue el escenario para que el Gobierno de la Ciudad de México mostrara el músculo de sus fuerzas policiales. A lo largo de la avenida Juárez y un tramo de Paseo de la Reforma más de 2 mil elementos de diferentes corporaciones desfilaron junto con caballos, vehículos y helicópteros. Frente al Hemiciclo a Juárez, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se encargaron de reconocer y apapachar a los elementos policiales y, sobre todo, de mandar el mensaje a la ciudadanía de que se construye a “la mejor policía del país”, y que la CDMX es una ciudad segura.

Un mensaje de unidad y lealtad

Quien se dijo satisfecha con el papel que le tocará jugar en la próxima elección para gobernador del Estado de México fue la diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo, designada como delegada del CEN del PRI en la entidad este viernes. Aunque durante el acto protocolario no dio un mensaje, doña Ana Lilia no perdió oportunidad para manifestarse a través de sus redes sociales sobre su nuevo encargo. Para la diputada federal fue claro el respaldo de los priistas, como el del exgobernador Arturo Montiel Rojas, quien no se había presentado a ninguno de los actos protocolarios del partido en el estado. Tal parece que la unidad, por fin, llegó al PRI mexiquense y están listos para movilizar a las estructuras con miras a las elecciones del 2023.