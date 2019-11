Órganos autónomos "ineficientes" y "costosos", afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los órganos autónomos son "ineficientes", pues "no han estado a la altura".

En conferencia matutina, el mandatario acusó que organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) son "pantallas" y han "guardado silencio cómplice", además de que son muy "costosos" para el pueblo.

"El Instituto de la Transparencia cuesta mil millones de pesos mantenerlo, y dígame de un caso que hayan resuelto declarando que no se podían dar a conocer los nombres de los beneficiados por condonaciones y luego en el caso Odebrecht declararon que era información reservada y en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, a ver ayúdenme a recordar algo donde su intervención haya ayudado a esclarecer una violación a los derechos humanos. Yo pienso que no han cumplido con esa función, yo siento que fueron organismos pantallas", dijo.

El titular del ejecutivo federal rechazó plantear la desaparición de estos organismos autónomos; sin embargo, indicó que "no han funcionado".

"Han guardado silencio, la CNDH ya como si fuera trámite levanta una recomendación, si hay un caso grave se eleva la acusación pero eso no lo hicieron, imagínense que todo este período no era delito grave la corrupción y crearon el Consejo Anticorrupción y la Fiscalía anti corrupción entonces, para qué para simular, es lo mismo con los organismos Electorales no estoy pidiendo su desaparición nada más que el INE, el tribunal electoral no han estado a la altura de las circunstancia han permitido fraudes electorales y encima de eso cuesta mucho, le cuesta mucho al pueblo mantener estas instituciones, estas instituciones ineficientes por decirlo menos", apuntó.