Oración por la paz hace eco en 4 mil 651 parroquias

La presidenta de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, hermana Juana Ángeles Zárate, y el rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Luis Arriaga Valenzuela, consideraron que la Jornada Nacional de Oración fue exitosa y productiva. Después de iniciar esta campaña que durará todo julio, se dijeron dispuestos a entablar un diálogo con la sociedad, organizaciones y gobierno, para encontrar mecanismos que permitan alcanzar la paz.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la hermana Juana hizo un corte de caja en el que detalló que la Jornada de Oración por la Paz se replicó en 4 mil 651 parroquias de todo el país, y removió la conciencia de más de 50 millones de personas.

Detalló que a lo largo de este mes continuarán con esa estrategia, que busca transformar al país desde el interior de cada ser humano: “Vamos a continuar en esta tonalidad de reflexión y de oración, me parece muy importante porque es con la oración con la que se llega al corazón, y no puede haber transformación del país si no hay transformación de la mente y del corazón de cada uno de nosotros. Claro que es un proceso, no basta una sola vez, necesitamos seguir reflexionando en este aspecto y fortaleciendo las conciencias”, declaró.

La religiosa consideró que el primer día de actividades fue “exitoso”, y se dijo lista para trabajar de la mano de la sociedad, organizaciones y gobierno.

“Nuestra propuesta es que cada uno de nosotros vaya asumiendo la responsabilidad que nos toca en las diferentes instancias de la sociedad, entonces, por supuesto que el gobierno es una parte importantísima en el tejido social y creo que poco a poco nos integraremos en un diálogo, en una búsqueda conjunta, esa es nuestra esperanza, que todos vayamos asumiendo la responsabilidad que nos toca”, expresó.

El pasado domingo, desde la Estela de Luz, se hizo un llamado para abrir mesas de diálogo en las que participen todos los sectores, a fin de encontrar soluciones al problema de la violencia.

“Todos necesitamos participar en estas mesas de diálogo y de búsqueda de alternativas nuevas, y en esta materia el gobierno también es parte de la sociedad y por supuesto que tiene que ser parte de ellas, al igual que las cámaras de Diputados y de Senadores, y de las diferentes instancias del gobierno”, expresó.

Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y quien participó en la jornada que se realizó en la Estela de Luz, destacó que por primera vez se desarrolló un acto ecuménico en el que no importaron creencias religiosas.

“Fue compartido por personas que profesan diversos credos y tienen diversas filias espirituales, eso es muy bueno porque la paz inicia por converger. Esta crisis de inseguridad ha dañado a miles de familias en México que viven a diario el dolor de las ausencias, sabemos que hay más de 61 sacerdotes que han sido asesinados y desaparecidos en las últimas dos décadas en México, también que hay una crisis de más de 100 mil personas cuyo paradero es desconocido desde hace ya varios años, tenemos que decirlo con toda claridad, México vive una severa crisis de derechos humanos y lo que vivimos el domingo fue el inicio de una acción ciudadana para remover conciencias”, detalló.

Explicó que las universidades jesuitas del país, como la Ibero, están listas para colaborar con el Estado en la búsqueda de mecanismos que fortalezcan el combate a la violencia y la delincuencia.

“Las universidades somos espacios propicios para pensar, para dialogar y ofrecer opciones de solución, y en esa materia, la Universidad Iberoamericana cuenta con diagnósticos y proyectos concretos para trabajar coordinadamente con las organizaciones y con autoridades, queremos coadyuvar para salir de este laberinto de la violencia que aqueja al país. Como universidades jesuitas queremos aportar lo que sabemos, y este será el mejor homenaje a la memoria de nuestros hermanos asesinados”, dijo.

El padre Arriaga Valenzuela expuso que parte de las propuestas con las que cuenta la Ibero se centran en lograr tres aspectos: estrategias para garantizar la verdad, a fin de esclarecer las muertes y desapariciones, “porque es un derecho de la sociedad saber qué pasó”; justicia expedita y gratuita, y el tercer elemento es la reparación del daño, “que para mí la mejor reparación son las medidas de no repetición, el Estado debe considerar estas medidas para que no crezcan estos fenómenos, sino más bien se dejen de repetir.

“Veo voluntad del gobierno para debatir y dialogar, nosotros queremos coadyuvar desde nuestra expertís universitaria con estas propuestas que estamos impulsando”, concluyó.