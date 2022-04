“Oposición quiere usar la reforma como recurso electoral”: Mier

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, asegura que la reforma eléctrica es necesaria, y acusa a la oposición de rechazarla por temor a quedar bien con México.

En entrevista con EL UNIVERSAL afirma que la solicitud de tiempo que hace la oposición es un “recurso político” y les pide no usar “artilugios” para “patear el bote”, pues asegura que la iniciativa les permitirá quedar bien con sus electores, “no con Morena ni con el Presidente”.

Advierte que el proyecto “es la crónica de una reforma anunciada”, que terminará por avalarse con votos a favor de todas las bancadas. Pide al PRI ser leal a Lázaro Cárdenas y dice que Manuel Gómez Morín “se va a retorcer en su tumba” si el PAN no la apoya.

Comenzó a circular el dictamen, se prevé que lo voten en comisiones el 13 de abril, ¿es tiempo suficiente?

—Hay que recordar que el debate de la industria eléctrica no empezó con la iniciativa que envió el Titular del Ejecutivo, en realidad inició desde septiembre de 2020, cuando se presentó una iniciativa de reforma a la industria eléctrica que, en un porcentaje muy significativo, es parte de lo que contiene la reforma constitucional, pero que se presentó porque le llovieron amparos a la Ley de la Industria Eléctrica.

Luego se presenta esta propuesta de reforma y se hace un amplio parlamento abierto; entonces, ¿no han tenido tiempo para analizarla? La reforma son seis cuartillas, se lee fácilmente en una tarde, así que tiempo ha habido.

¿Entonces sostiene que no es un albazo legislativo?

—No, los tiempos están establecidos. Lo digo con toda anticipación, es la crónica de una reforma anunciada. Entiendo perfectamente bien, llevo muchos años en esto. Es un recurso político-electoral. Creo que hay ocasiones en que se justifica el uso de artilugios o de salidas políticas-electorales, pero el país no merece, en este caso, que se utilicen argumentos de ese carácter o de alianzas y se impida una reforma que será en beneficio de todos.

¿Por qué cree usted que la oposición quiere usar la reforma como recurso político-electoral?

—Quieren retrasar, pedir tiempo, dicen que después de junio, dicen que lo queremos usar de bandera. No, de bandera lo vamos a usar si no la aprueban. Traen una estrategia político-electoral, tienen miedo a quedar bien, pero no van a quedar bien con Morena ni con el Presidente, van a quedar bien con México.

La oposición insiste en que ustedes no quieren hacer cambios de fondo, ¿qué les responde?

—¿Cómo se va a mover una coma si no mandan una propuesta? La nuestra está ahí. El grupo determinó hacer algunas adecuaciones, pero estamos esperando las de ellos, que las presenten públicamente está bien, pero que las manden. Y si vemos que son propuestas en sintonía de beneficiar a México, lo integraremos, estamos a tiempo, tenemos siete días.

¿Convencerán a la oposición en siete días?

—Yo creo que sí. Soy optimista de que serán buenos mexicanos, que no es un asunto de apoyar a un grupo o partido político, es apoyar a los mexicanos; de sentarse una buena tarde de sábado y decir: ‘Vamos a dejar un rato la chamarra, la guayabera, la gorra y la matraca del partido y vamos a ponernos la de México’”.

¿En qué partido ve posibilidades de apoyo? Va por México ya dijo que no.

—Todos, yo creo que todos, hasta Acción Nacional. Gómez Morín se va a retorcer en su tumba si no lo hacen. Ni se diga Lázaro Cárdenas o López Mateos para el PRI. En ese entonces todos los partidos se unieron, no hubo egoísmos, y él dijo: ‘Mexicanos, les entrego la electricidad como patrimonio de México, pero estén atentos, porque mediante prácticas sutiles, habrá en el futuro malos mexicanos que pretendan nuevamente entregar el patrimonio’.

¿Qué pasará si es rechazada?

—Que cada quien asuma su responsabilidad frente a México. El día que llegue al pleno vamos a respetar las decisiones de quienes piensen que no le conviene a México, que piensen que es mejor que la electricidad la estén manejando empresas extranjeras. Pero si no pasa, en cinco años ya no va a haber CFE. El control de la energía eléctrica estará en manos extranjeras y la tarifa estará supeditada al precio del gas que nosotros no producimos, y a las que quieran imponernos cuatro grandes fondos de inversión. Eso va a pasar y nos vamos a arrepentir.