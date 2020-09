Oposición en San Lázaro pide confiabilidad en celulares para voto

Los dos principales coordinadores de oposición en la Cámara de Diputados, es decir, del PAN y del PRI, aseguraron que mientras no sea confiable y seguro el teléfono celular que les proporcionaron a los legisladores federales para pasar lista y votar los dictámenes, no lo aceptarán.

En entrevistas por separado, el panista Juan Carlos Romero Hicks y el priista René Juárez aseguraron que el sistema para pasar lista y votar a distancia no está listo aún, pues tiene detalles e imperfecciones, y se prevé que esté listo para el 28 de septiembre.

En contraparte y sobre el posible espionaje a los legisladores federales a través de los celulares, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada mayoritaria, Mario Delgado, respondió que hay quien abusa de las series de Netflix y dijo que no hay ningún interés de espiar a nadie, y reiteró que se les recomendó a los diputados que este celular solamente se utilice para su asistencia y votar a distancia.

“Es que ahí luego se abusa de las series de Netflix, ¿no? No, no hay ningún interés en espiar a nadie, se está explicando por grupos a los diputados el funcionamiento del celular que ahora tiene reconocimiento facial y el único objetivo de este teléfono es que puedan tomar asistencia y votar a distancia, es lo único.

“No habrá acceso, incluso le estamos recomendando a los diputados que se utilice exclusivamente para eso, para que no se tenga acceso a información personal de los diputados, incluso estamos pidiendo en los cursos de capacitación que se da con ellos que desactiven el GPS para que ellos estén tranquilos”, dijo.

El morenista confirmó que la próxima semana seguirán las pruebas y la última semana de septiembre podría estar listo, y aseveró que el equipo simplemente es para la toma de lista y para la votación en las sesiones vía remota o semipresencial. “Y esto lo haremos una vez que estemos listos, ya que los diputados sepan manejar muy bien el dispositivo, entonces ya iremos al esquema semipresencial”.

La semana pasada, los diputados del PAN Adriana Dávila y Miguel Alonso Riggs alertaron respecto a un posible espionaje a través de estos dispositivos, y la legisladora priista Cynthia López cuestionó uno de los software con los que operarán los equipos, pues en Estados Unidos fue prohibido en los equipos del gobierno por presunto espionaje.

Sobre esto, Romero Hicks dijo que la preocupación surgió porque se les solicitó a los diputados que el aparato estuviera prendido las 24 horas del día, lo que era innecesario, y dijo que se necesita la seguridad y la certeza de que quien está activando el aparato es el diputado realmente y eso se comprueba con la huella digital, el iris del ojo y la voz.

“Ahora la seguridad personal: nosotros queremos dejar esto blindado para que no haya una sombra de duda de que pudiera prestarse a cualquier circunstancia. Luego surgió el tema de si la compañía antivirus estaba ahí, y había un rumor que las instancias internacionales ya han aclarado. Esa compañía está acreditada y no tiene dudas, por lo menos, ante nosotros de que pudiera haber una forma de mal uso. Estamos en un proceso de prueba, no está listo todavía”, abundó.

En tanto, René Juárez recordó que las decisiones en la Cámara de Diputados las toma la mayoría, en este caso Morena, y aunque haya muchos diputados en contra, los acuerdos no se pueden modificar, y refirió que si al final de cuentas algún diputado no quiere usar el teléfono está en libertad de no hacerlo

“Ya hemos exigido que tengan más controles de seguridad, lo hemos planteado. ¿Por qué creen que todavía no se echa a andar? Porque todavía cuando menos cuatro o cinco coordinadores hemos planteado que todavía no estamos en condiciones de instrumentarlo, tiene todavía algunas dudas e insuficiencias”, dijo.

Reconoció que su bancada como tal no ha renegado del celular, pero afirmó que hay quienes no están de acuerdo y se respeta.