Oposición emplaza a Monreal a votar en contra de Plan B de reforma electoral; "es tiempo de definiciones"

Senadores de oposición emplazaron al líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, a que se defina y vote en contra del Plan B de la Reforma Electoral, en congruencia con el discurso que ha enarbolado.

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, remarcó que este es un momento crítico para el país, pero también “son momentos de definiciones personales” y que tienen que ver con el rumbo del país.

“Ricardo Monreal está en este supuesto, lo he venido escuchando en sus discursos y he venido escuchando planteamientos que en el fondo hablan de un país democrático, de un país de libertades. Y ahora mi llamado, el personal, es que en congruencia, para esta iniciativa, para esta minuta, actúe de la misma manera en que se ha venido expresando, más allá de definirse si viene con un partido, un grupo parlamentario. Creo que tiene que definir él si lo que ha venido expresando lo va a reflejar en un voto por las libertades, por la democracia del país”, resaltó.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, coincidió en que Monreal Ávila tiene que definirse y aseguró que vivimos un momento que no se puede soslayar y no es un momento menor. “Es más, yo diría que no hemos tenido un momento similar en lo que va de este sexenio”.

“Hay momentos de definición en la vida política y en la vida pública, sin duda este es uno de ellos. Hoy está de por medio la viabilidad democrática del país, y él, no tengo la menor duda, es un demócrata; la circunstancia y el momento le exigen y lo obligan a comportarse como tal, si es un hombre que está a la altura de este momento, no tengo ninguna duda que lo que aquí se ha puesto sobre la mesa, nuestros argumentos, nuestro planteamiento, será bien recibido por el líder de la mayoría.

Advirtió que si no lo hacen así, él y su mayoría van a pagar una grave consecuencia y van a ser los culpables del retroceso democrático de México. “De ese tamaño es la responsabilidad, por lo mismo de ese tamaño es la solicitud y el planteamiento que hago a título personal.

