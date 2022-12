Oposición alista una controversia contra los cambios

Las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados adelantaron a EL UNIVERSAL que ya analizan los límites constitucionales del plan B que Morena aprobó la madrugada de ayer, y advierten probables violaciones al artículo 41 relativo al financiamiento de partidos, campañas electorales y propaganda política, entre otros.

En entrevistas, líderes del PAN, PRD, PRI y MC detallaron que revisan a conciencia la propuesta, porque “no vamos a denunciar en fast track sin la debida revisión. No haremos las cosas en fast track como lo hacen los otros con las leyes, estamos abocados 100% al análisis.

“Sin duda iremos a la Corte si existe inconstitucionalidad, pero estamos en el análisis de los potenciales puntos, lo que vemos son varias cosas que están en los límites del 41 constitucional que tienen que ver con todas las modificaciones orgánicas a su estructura, su secretariado ejecutivo, direcciones y otras modificaciones respecto al INE”, dijo el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero.

Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, coincidió: “Estamos analizando para decidir exactamente los puntos que impugnaremos ante la Corte. Esa reforma se aprobó sobre las rodillas, sin fundamentación, con faltas de ortografía, son leyes secundarias que contravienen lo que hemos alcanzado, contraviene lo constitucional y por lo tanto son inconstitucionales”, sentenció.

El líder naranja, Jorge Álvarez Máynez, calificó al plan B de Morena, como “un bodrio, mal hecho, contradictorio, hecho con las patas e inconsistente, y no es una casualidad que la ley esté así de mal hecha, porque le genera la posibilidad de que haya muchos vacíos legales que propicien ingobernabilidad y manga ancha para sus precandidatos presidenciales”, denunció.

Anunció que acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Ya lo revisé y sin ninguna duda es inconstitucional, no hay ninguna duda de eso y estamos preparando la acción de inconstitucionalidad. En particular me preocupa la eliminación arbitraria de la sala especializada, el asunto de la participación de funcionarios en las elecciones, el debilitamiento estructural orgánico del Instituto Nacional Electoral, creo que en muchos sentidos esa iniciativa está peor que la constitucional”, subrayó.

El vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Gustavo Cárdenas, precisó que su bancada votó en contra de la reforma constitucional y de la legal, porque el plan B tiene visos de inconstitucionalidad “a la luz del día”.