La Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la Cámara de Diputados, inauguró los “Foros Diálogo Nacional. Súmate al debate de las reformas por la libertad, el bienestar, la justicia y la democracia” para debatir las 18 reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador y alrededor de 20 iniciativas que presentarán los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD.

Sin embargo, durante el evento, el coordinador del PRD, Francisco Huacus, advirtió que no se prestarán a una simulación, al realizar los foros, para que al final no se les modifique “ni una coma” a las reformas del Ejecutivo; y la bancada de Movimiento Ciudadano anunció que no participará por considerar que se trata de un “show” electorero.

La Cámara de Diputados realizará trabajo en conferencia con el Senado, hará dos foros en la Cámara Baja y otros dos en la Cámara Alta; cinco foros regionales, uno por circunscripción; y 32 foros estatales.

El presidente de la Jucopo, Jorge Romero, reconoció la apertura de la mayoría legislativa para discutir las reformas del presidente López Obrador, y no se legisle al vapor. “Eso lo queremos reconocer, no le estamos dando prisa, le estamos dando su lugar a la dimensión que tienen estas iniciativas, y que por supuesto habremos de profundizar”, dijo.

El diputado panista añadió que se sumarán “como otras 20, vamos a irnos a mitad y mitad, y nos vimos cortitos. Otras 20 del resto de los grupos parlamentarios. “Iniciativas de la agenda de la oposición, para analizarse en los foros que se realizarán”.

Por su parte, Francisco Huacus, coordinador de la bancada perredista, dijo que los foros servirán para enriquecer las propuestas que tengan viabilidad y tengan beneficio para el país, pero “no vamos a permitir que el Ejecutivo se meta en el proceso electoral”, dijo.

“Es el grupo parlamentario del PRD buscaremos siempre que este ejercicio, que representa a una genuina oportunidad de construcción democrática y plural, no sea secuestrado y utilizado por el oficialismo y termine siendo un ejercicio de dispendio de recursos y tiempo por concluir, que no se le cambiará ni una coma a las iniciativas enviadas por el Presidente. No estamos dispuestos a que estos diálogos nacionales, sean diálogos de sordos, que lo único que busquen sea la simulación frente a la nación, cuando la realidad de lo que se busca es cumplir el capricho del Ejecutivo”, expresó.

Mientras que Braulio López Ochoa Mijares, coordinador parlamentario de MC, anunció que su bancada no participará en los foros por considerarlos un “show” electorero, y dijo que si en verdad quieren discutir las iniciativas, están dispuestos, pero no en dicho formato.

“Movimiento Ciudadano no va a participar en los diálogos de la simulación, si tienen verdadero interés en aprobar la agenda de derechos sociales, aquí estamos, para discutir, votar, si quieren hacer un show para sacar raja política, para confrontar más a la sociedad y hacer propaganda electoral por los derechos sociales, no cuenten con nosotros”, abundó.

Añadió que “es un despropósito gastar dinero público para avanzar en una agenda de derechos sociales. Subir esta agenda a un plano electoral es una farsa y un insulto, tonto es el que cree que el pueblo es tonto”.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) le respondió al diputado emecista que las bancadas de oposición tienen la oportunidad de presentar sus propias iniciativas en los foros, pero en lugar de hacerlo, sólo descalifica el ejercicio.

“A pesar de que en la Junta de Coordinación Política todos los grupos parlamentarios pueden presentar y enriquecer esta agenda, movimiento alcoholizado ya dijo que no participa, aunque si participa, aquí está presente, descalifica, pero a la vez dice que no participará”, lamentó.

Añadió que si no se llega a un acuerdo con los foros, el análisis de las iniciativas podría extenderse hasta agosto, en un periodo extraordinario.

“Ya le recuerdo que el período ordinario de sesiones termina hasta abril, y que si no llegáramos a un acuerdo podríamos irnos a un periodo extraordinario, porque tenemos hasta agosto, y por lo tanto es pertinente este debate, es pertinente esta discusión”, dijo.

Ignacio Mier, coordinador de Morena, dijo que discutir las reformas en los foros, “regresan la decisión soberana a los ciudadanos, de decidir”.

“Vamos a debatir y vamos a incorporar todas las iniciativas de todos los grupos parlamentarios, y lo vamos a hacer de cara a la nación y no es simulacro. Simular y disimulo es encerrarse en un cubículo con la dirigencia, y ver qué es lo que nos conviene electoralmente, hacer y qué no hacer. La mayoría que tiene y se expresa en los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, por parte de la coalición Juntos Hacemos Historia, tenemos vocación democrática, por eso nos abrimos al debate y al diálogo”, expresó.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, comentó que llama la atención que las iniciativas del presidente López Obrador sean entregadas a la Cámara de Diputados “en el ocaso de un sexenio”, y justo “cuando está un proceso electoral, en el cual la población debe estar observando las diversas alternativas políticas”.

“(Las iniciativas) se introduce una narrativa política dentro de un proceso electoral. Estamos dispuestos a debatir, estamos dispuestos a dialogar y a participar en el proceso. Iniciativas que consideramos importantes, yo pongo una sola en la mesa, la pensión del adulto mayor, no a los 65 años, a los 60 años. Primero, porque ha disminuido la esperanza de vida, este país, cuando termine el sexenio tendrá un millón de mexicanos que no están con nosotros, entre los que fallecieron por el Covid y los que están falleciendo, o no encontramos por la guerra que aquí hay”, dijo.

Finalmente, Carlos Puente Salas, coordinador del Partido Verde, defendió la realización de los foros, y aseguró que los diputados federales y senadores tienen la oportunidad de debatir un proyecto de nación.

“¿Por qué no reconocer que hoy el titular del Ejecutivo centra el debate en el Congreso de la Unión, en los representantes populares, que somos las y los diputados federales, los representantes que integran la representación de federalismo en los senadores de la República? Y que aquí tenemos la oportunidad de debatir los proyectos y visiones que, sí es lo que habrá que llevarse a la calle. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no venir a decir cuáles son nuestras prioridades?”, expresó.

