Madrid.— El trabajo “Depredadores en las aulas”, publicado por EL UNIVERSAL en alianza con Connectas, obtuvo este jueves el Premio Rey de España de Periodismo de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria por describir la “realidad terrorífica” de los niños y adolescentes que son víctimas de delitos sexuales cometidos por personal de sus escuelas.

El jurado, formado por reconocidos periodistas internacionales, valoró que es un tema “muy bien documentado, que deja claro que el problema está en el círculo íntimo”.

“Pensar que hay lugares donde llevas a tus hijos a clase es como llevarles a la tortura y violación, descompone el alma”, indicó el jurado, al resaltar este trabajo de Alejandra Mabel Crail Pérez y Daniela Guazo Manzo, publicado el 26 y 27 de julio de 2023. El trabajo de EL UNIVERSAL y Connectas fue seleccionado entre 30 que se presentaron para esta edición.

Con información pública sobre acoso, abuso y violación sexual cometidos contra estudiantes de educación básica entre 2012 y febrero de 2023, según explican las autoras, llegaron a la conclusión de que en ese periodo se registraron en el país 3 mil 534 agravios de este tipo contra alumnos.

“La mayoría de los agresores —añaden— son hombres y, aunque resaltan los docentes, también son señalados como responsables directivos, personal administrativo, encargados del aseo, entre otros.

“La cifra es alarmante, pero conservadora, pues no todos los casos quedan registrados oficialmente ante las dependencias educativas: hay servidores públicos que no reconocen la violencia sexual en sus escuelas, que no registran los casos o que evitan hacerlos públicos”, denuncian las autoras.

Consideran que las historias que acompañan el trabajo de datos “evidencian el desinterés, la opacidad y el abandono institucional para con las y los estudiantes agredidos por el personal de los colegios”.

Entrevistadas por este diario, Alejandra Crail indica que “Depredadores en las aulas” fue un gran reto para ambas periodistas. Sin embargo, el alcance logrado tras su publicación es el mayor beneficio obtenido del trabajo, pues ayuda a visibilizar un problema sensible para la sociedad mexicana.

“Fue un reto en todos los sentidos, porque son historias muy duras y la realidad que nos reflejan las estadísticas que conseguimos con esta investigación, nos habla de que es un panorama bastante sombrío para las infancias que están vulnerables en muchas escuelas del país.

“Pero fue un proceso muy bonito, en el entendido de hacer un trabajo periodístico de largo aliento, retador en muchos sentidos y que tuviera tanto impacto”, dijo.

A su vez, Guazo refiere: “Trabajé este reportaje con mi compañera Alejandra Crail y fue un trabajo muy grande y muy intenso para poder visibilizar una problemática tan dura como es el abuso sexual dentro de las escuelas de todo el país. Fue un trabajo que se llevó entre cuatro y cinco meses, en el que estuvo involucrado el área de infografía, de ilustración, de video.

“Queremos darle seguimiento a este tema, no lo queremos soltar. Pero esta vez nos queremos involucrar con los maestros. Queremos visibilizar aún más este tema. Rara vez trabajo sola, casi siempre trabajo en equipo. Aquí en EL UNIVERSAL también recibimos el Premio Ortega y Gasset por un trabajo que hicimos sobre desaparecidos, en colaboración con el diario El Tiempo, de Colombia, y el año pasado recibimos un mención honorífica por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa por la realización del nuevo mapa del crimen organizado”, expresó la reportera.

Los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, los más prestigiosos en el ámbito iberoamericano, se conceden anualmente desde 1983, y fueron creados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Se trata de la edición número 41 de estos premios, dotados con 10 mil euros en cada categoría, que reconocen la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de aquellos con los que España mantiene vínculos de naturaleza histórica, y relaciones culturales y de cooperación. EFE y Redacción