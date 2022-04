“Nosotros votaremos a favor de la iniciativa de reforma”: PVEM

Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, adelanta que su bancada votará a favor de la iniciativa presidencial, con el argumento de que sí contempla la transición energética y garantiza el cuidado del ambiente.

En entrevista con EL UNIVERSAL, sostiene que la oposición mantiene un “falso discurso”, al señalar que habrá albazo en la dictaminación de la reforma eléctrica y recuerda que el proyecto llegó a San Lázaro desde el año pasado, por lo que considera que “vale la pena apresurarnos”.

Comenzó a circular el dictamen, se prevé que lo voten en comisiones el día 13 de abril, ¿es tiempo suficiente?

—Yo lo vería de otra forma. Depende de cómo quieras ver el vaso, si medio lleno o medio vacío. A mí me parece que es un falso discurso el que tiene principalmente Acción Nacional en decir que es un albazo, que se están violentando los tiempos, cuando el ejercicio de parlamento abierto, que se hizo en el marco de esta reforma, no tiene precedentes.

Son más de 100 horas de discusión, de análisis, es mucho el tiempo desde que llegó la iniciativa enviada por el Ejecutivo, que el que no la haya estudiado o no se haya metido para poder ir formando una opinión, pues eso habla de una irresponsabilidad y de una indolencia por parte del legislador que no se ha querido meter.

¿Descarta entonces que haya albazo o fast track?

—Hay que tirar ese tema de que hay un albazo, no hay un albazo. Se está cumpliendo con todos los tiempos, con el reglamento. Se está cumpliendo con la sociedad haciendo un parlamento abierto sin precedentes, pero tenemos también que analizarlo y discutirlo. Sólo con hablar de que el no hacer esta reforma nos cuesta 490 mil millones, creo que vale la pena apresurarnos. Es más, yo te diría que nos hemos tardado porque esto tiene que impactar de manera positiva para este año.

¿Considera que el proyecto realmente contempla la transición energética y el cuidado del ambiente?

—Claro que sí. Nosotros vamos a acompañar esta iniciativa de ley, primero, porque es una reforma que nos va a permitir hacer justicia y lograr algo que nos habíamos propuesto y que se nos dijo en 2013: buscar que las tarifas beneficien a los que menos tienen.

Y número dos, el tema ambiental. Hoy no está considerada en la Constitución la transición energética. Lo he repetido hasta el cansancio, llevar el tema a rango constitucional obligará al Estado mexicano a delinear y llevar una política pública con presupuesto suficiente, que nos permita verdaderamente tener el mandato, independientemente de quién sea el gobierno en turno, de cumplir con los compromisos internacionales en la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, y cumplir el compromiso que tenemos con los mexicanos de contribuir a contrarrestar estos efectos en el medio ambiente.

Además, nos abre una oportunidad al futuro en el tema eléctrico. Estamos en la antesala de la electromovilidad y debemos hacerle frente a esto. Es falso que se van a desmantelar o que se van a acabar las energías renovables. Las energías limpias, y a las pruebas nos remitimos, una vez que esté funcionando, esto se va a ver que cada día serán más las limpias y renovables.

La oposición ya tiene sus propias propuestas, ¿ustedes estarían porque se inserten?

—Claro que sí, que nos pasen sus propuestas. Estamos en toda la apertura, estamos escuchando, atendiendo. Estamos abiertos a construir; esto lo debemos construir entre todos porque es en beneficio de todas y todos los mexicanos, no solamente unos cuantos. Vale la pena hacerlo.

¿Le ve posibilidades a esta reforma? ¿Cree que la oposición la apoyará?

—Yo aprovecharía este espacio para hacer un llamado a la sensatez, a la prudencia, y que más allá de ideologías, pensemos en la vida de todas y todos los mexicanos.

La electricidad es una precondición para tener seguridad, salud; tenemos que volverla más accesible, más justa, garantizarla para todas y todos los mexicanos.

Veo que en Acción Nacional están preocupadísimos por lo que vayan a decir los españoles, bueno, yo me preocupo por cómo van a vivir los mexicanos. Esa debe ser nuestra prioridad; no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa.