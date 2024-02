Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo (PT), arremetió contra los reportajes publicados en ProPublica y The New York Times, el legislador explicó que dichas piezas periodísticas son inventos, que relacionan al Presidente de la República con el narcotráfico de entregarle dinero en su campaña presidencial.

“Como los medios nacionales no tienen ninguna credibilidad, recurrieron a medios extranjeros y el último en entrar en escena es el New York Times”, dijo.

Además, enfatizó el diputado petista durante el primer encuentro nacional de organizaciones civiles que organizó la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, llevan cinco semanas con la campaña de narco presidente.

“Parece que le entregaron dinero, que son 2 millones de dólares, que son 2 millones de dólares, para una campaña presidencial es ridículo, el narco, ahora sí que le sobra el dinero, y nosé si le entregaron el dinero y sí el presidente sabe, invento, tras invento”, enfatizó Noroña, sobre los reportajes publicados.

Agregó el diputado federal “Quedó claro que fue la DEA quién pidió esa ofensiva, el gobierno de Estados Unidos que juega a policía bueno y policía malo; al día siguiente salió a decir no es cierto no hay nada, esa investigación está cerrada, no les importó, tan solo porque saludó a la mamá del Chapo, lo acusaron de narco”.

