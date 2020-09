“No voy a contestar, no quiero meterme en eso”: AMLO sobre debate Trump-Biden

Para evitar que se malinterprete algún comentario que haga, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó dar algún comentario sobre el debate que ayer por la noche sostuvieron su homólogo Donald Trump y Joe Biden, candidatos del Partido Republicano y del Partido Demócrata, respectivamente, por la presidencia de Estados Unidos.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno será respetuoso de la Constitución y seguirá la política exterior de México de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Leer también: Trump-Biden, un debate lleno de insultos y gritos

“No voy a contestar, no quiero meterme en eso. Es un debate entre candidatos a la presidencia en Estados Unidos y no quiero que se vaya a malinterpretar cualquier comentario. Nosotros vamos a ser respetoso de la vida interna, política, en Estados Unidos con apego a nuestra Constitución, a la política de no intervención y de autodeterminación de los pueblos”.

“Entonces no opino nada sobre eso”, dijo.

hm