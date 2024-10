“No tiene ningún sentido que el INAI permanezca", reitera Sheinbaum; garantiza la transparencia tras eliminarlo

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que no tiene ningún sentido que permanezca el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En conferencia de prensa y al cuestionarle sobre la reunión entre los comisionados del INAI y la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, la jefa del Ejecutivo Federal, la Mandataria federal indicó que les propusieron disminuir sus gastos; sin embargo, señaló que ya es muy tarde, pues la propuesta de eliminarlo ya está en el Congreso.

“Como organismo autónomo, el INAI no tiene ningún sentido que permanezca. El tema aquí es cómo vamos a garantizar la transparencia, porque el tema de fondo es garantizar la transparencia del Ejecutivo, del Legislativo, de los propios organismos autónomos, del Poder Judicial.

“El INAI le hizo una propuesta a la secretaria para que disminuyan sus gastos, pero ahora sí ya es muy tarde, la propuesta ya esta en el Congreso”, dijo.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal reiteró que la transparencia quedará en manos de la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno.

“Entonces que ahora vamos a crear otro organismo que revise que no haya corrupción y que haya transparencia en el INAI, pues no, lo que tenemos que hacer es que la ley se cumpla y que si no se cumple que hayan las sanciones administrativas o incluso en el caso de corrupción pues penales.

“Que sepan las y los mexicanos, que va a haber transparencia sin los actos de corrupción”, comentó.

