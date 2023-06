Decepcionado de la actual dirigencia del PRI encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas que “cerró las puertas a la pluralidad”, el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, anunció su renuncia al partido, tras 40 años de militancia, y aclaró que no tiene ninguna oferta del gobierno para ser embajador.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el exmandatario hidalguense acusa que el presidente priista “prácticamente mató al partido”.

“Yo de todos modos quería ser dirigente para rescatarlo, para revivirlo, para darle otros aires, pero pues no me dejan entrar ni al Consejo Político, creo que ahí se cumplió el ciclo y yo no quiero seguir peleando. Si no tengo cabida, pues ya me fui”, apuntó.

Dijo que decidió irse del PRI porque el Comité Ejecutivo Nacional no lo quiere y ya prefiere no seguir desgastándose porque Alejandro Moreno estará al frente del partido un año más.

“Yo ya decidí no seguir peleando en donde no me quieren, pues la actual dirigencia no me quiere. ¿Para qué me quedo aquí?”, señaló.

Reconoció que tenía aspiraciones de dirigir al PRI y ser candidato presidencial, pero lamentó que ya no quede nada del partido.

“Ser candidato presidencial. ¿Para qué quiero ser el candidato presidencial, si el PRI no va a tener candidato presidencial? El candidato presidencial si va el PRI en la alianza va a ser del PAN, no del PRI, lo sabes perfectamente y lo sabe todo México, entonces ya no tengo nada que hacer ahí”, enfatizó con cierta melancolía.

Omar Fayad negó que tenga algún ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador para ser embajador de México, aunque afirmó que sería un honor representar al país en el extranjero.

Dijo que la versión de que ocuparía la embajada mexicana en Israel fue solo un rumor.

“Nunca me ha gustado especular, el día que haya públicamente un ofrecimiento o que se conozca que ya tengo un ofrecimiento a algo, yo ya te digo a ti si acepto o no acepto, pero cuando haya algo. Es muy feo que tú digas que vas a aceptar algo cuando todavía no hay nada, es decir, no está en el radar. Lo único que se ha dicho es que se corre el rumor de que puedo representar a México en un Estado extranjero, pues eso siempre será honroso, pero por el momento solamente renuncio al PRI en lo que veo cómo canalizaré, por una parte mis causas, y por otra parte a mi gente, porque tampoco se pueden quedar sin oportunidad”, explicó.

El exgobernador de Hidalgo descartó también que vaya a incorporarse en lo inmediato a Morena o algún otro partido político, ya que hará un alto en el camino Lara reflexionar y posteriormente tomar una decisión sobre su futuro político.

“En estos días voy a decidir hacia dónde reencauzó mis esfuerzos para conducirme con mis causas con mi gente, con mis aspiraciones, con lo que queremos, cómo podemos contribuir a México. Ahorita hago un alto en el camino y me voy del PRI”, finalizó.

