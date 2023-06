Pachuca.- Familiares de la doctora Beatriz Hernández Ruiz, quien perdiera la vida al interior de los separos de la Dirección de Seguridad Pública de Progreso, Hidalgo, en el 2021, rechazaron la disculpa pública que ofreció el presidente municipal de ese lugar, Armando Mera Olguín, a nombre del ayuntamiento.

En un acto celebrado en la Comisión de Derechos Humanos del estado, como parte de la recomendación RVEO-00323, acudió el edil Mera Olguín en representación del Ayuntamiento para manifestar la disculpa pública por los hechos ocurridos el 9 de junio del 2021.

La muerte de la doctora Betty, como era conocida, causó la indignación de los hidalguenses. La mujer participó en un accidente automovilístico al estampar su unidad en contra de un vehículo que esperaba la luz en el semáforo, esto ocasionó una carambola.

En el percance no hubo personas lesionadas de gravedad, sin embargo, la doctora Betty bajó de su vehículo a prestar ayuda.

Algunos videos que circularon se muestran que la joven de 29 años fue sometida con uso excesivo de la fuerza y trasladada a los separos, donde fue vista por su padre 15 minutos antes de que le informaron que se había ahorcado.

Su padre Cirilo Hernández consideró que en realidad ocurrió otra situación. Tras los hechos fueron detenidos siete policías acusados de homicidio doloso, quienes en octubre de ese mismo año fueron puestos en libertad.

Este día el edil ofreció una disculpa pública por la violación de derechos humanos a la doctora, dijo que se hacía a nombre de todo el ayuntamiento a excepción del regidor Guillermo Martínez, quien no lo aceptó.

En la lectura, el edil aseveró: “Ofrezco a ustedes de una manera muy sentida una disculpa pública habiéndoles saber que lamentó profundamente el resultado de los hechos ocurridos el nueve de junio del 2021. Reconozco que se violaron los derechos humanos de quien en vida llevara el nombre de Beatriz Hernández”.

Dijo que trabajan para que éstos hechos no le vuelvan a suceder a ninguna persona. Fue la tía de la víctima, María Guadalupe Hernández Estrada, quien señaló, “solamente para informar que la familia Hernández Ruiz, así como Hernández Estrada, no aceptan las disculpas públicas otorgadas por este caso por el presidente municipal, en virtud de que con ella no se restablece la vida de Beatriz”.











