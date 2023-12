El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las clases medias no se pueden ver de manera corporativa, porque “no son borregos”, sino ciudadanos libres que participan en diferentes corrientes políticas.

Al acusar que la alianza opositora se siente dueña de la clase media, porque le molesta que la candidatura presidencial del gobernador de Nuevo León, Samuel García, puede ser atractiva para este sector, el mandatario afirmó que el bloque conservador piensa que tiene la exclusividad de la clase media.

“Se pensaba que un grupo del bloque conservador iba a tener la exclusividad, aunque parezca increíble, de las clases medias y de los sectores de más ingresos en el país, quienes supuestamente, en esa concepción, de los expertos y de los políticos de derecha, están en contra de nosotros porque nosotros, según ellos, nada más representamos a los sectores populares”.

Sin embargo, López Obrador dijo que las “clases medias son simpatizantes del movimiento que dirige Claudio X González, entonces con esa concepción, desde mi particular punto de vista, errónea porque los integrantes de las clases medias participan en todos los agrupamientos políticos.

“Hay integrantes de clases medias en el movimiento de transformación, desde luego, y también en el bloque conservador y también en otras corrientes porque las clases medias no se pueden ver de manera corporativa. No son borregos, los integrantes de las clases medias, son ciudadanos libres ya no hay en estos tiempos, eso parte también del error, ciudadanos imaginarios”

“Hay ciudadanos de verdad, politizados muy conscientes aunque existen medios de manipulación que utilizan mucho la derecha, el conservadurismo para buscar confundir, engañar ya eso quedó atrás”, señaló.

