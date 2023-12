El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong negó las acusaciones de “Zeus”, un testigo protegido de la Fiscalía General de la República, de que durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto se ordenó el uso del software “Pegasus” para espiar a cerca de mil 500 personas, entre ellas, los empresarios Carlos Slim y Germán Larrea, directivos de Televisa y los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola.

El excoordinador parlamentario del PRI afirmó que “yo no recibí instrucción ni di ninguna instrucción y no conozco este sistema, no lo adquirimos en la Secretaría de Gobernación”, por lo que exigió que se presenten las pruebas que sustenten los dichos del testigo protegido sobre un tema tan delicado.

Osorio Chong desmintió que el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) se utilizara para espiar a políticos. “Yo nunca di ninguna instrucción para que se hiciese y específicamente lo que he señalado es que en el CISEN no se tenía el sistema Pegasus”.

Aclaró que en el CISEN se usaba otro sistema para labores de inteligencia en contra de la delincuencia organizada.

“Este otro sistema que debe de existir, registraba y no podía esconderse a todas las personas a las que se les sometía a una escucha y estas escuchas se hacían a partir (…) Todos eran criminales, todos eran delincuentes, presuntos delincuentes y por eso el juez nos concedía el poderles escuchar para poder tener elementos para poderlos procesar”, apuntó.

Dijo que no tuvo ninguna instrucción del expresidente, “y por supuesto no conocí este sistema y, por supuesto, en consecuencia, desde lo que es la Secretaría de Gobernación, que yo estuve al frente, no se hizo ningún tipo de escucha a ningún ciudadano”.

El pasado lunes, durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Federal, en el Reclusorio Sur, durante el juicio oral en contra de Juan Carlos García por el espionaje con “Pegasus”, “Zeus” afirmó que el propio Peña Nieto, a quien se le conocía como “El Patrón”, era quien decía a quién se debía espiar.

“Zeus”, quien presuntamente trabajó en el Corporativo KBH, empresa a través de la cual se vendió “Pegasus” al gobierno de México, dijo que hubo cerca de mil 500 personas espiadas.

