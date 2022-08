"No puede haber impunidad en caso Alito": Mario Delgado rechaza persecución política contra Alejandro Moreno

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que la solicitud de desafuero en contra del presidente del PRI, Alejandro Moreno, por enriquecimiento ilícito es un acto de justicia, porque “no puede haber impunidad para nadie”.

"Nosotros lo vemos como un acto de justicia, que no puede haber impunidad para nadie", dijo en entrevista en la vieja Casona de Xicoténcatl en el marco del informe de labores de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

Consideró que "vemos con muchas posibilidades y hay muchas evidencias que este diputado tendría que dejar el fuero para enfrentar la justicia”.



Reiteró que esta solicitud “la vemos muy bien, porque está acreditado en muchos audios de la cantidad de delitos que ha cometido, que por cierto al INE no le ha motivado a hacer algún tipo de investigación”.

Mario Delgado, indicó que de acuerdo a lo documentado por la Fiscalía de Campeche, no coinciden los ingresos de Moreno de los últimos años con la riqueza que ha amasado.



Rechazó que sea un caso de persecución política, porque ya no son esos tiempos, “perseguido político fue Andrés Manuel López Obrador, que lo desaforaron por un supuesto delito que había cometido, abrir una calle para conectar un hospital”.



"No hay persecuciones políticas y ahora lo que sí hay es que tiene que haber justicia ante hechos como los de este señor, comportamientos como los de este señor que, claramente están fuera de la ley”.



Respecto al caso de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, consideró que tiene una investigación en la Fiscalía General de la República “donde tiene muchas propiedades -que lo ha negado él- en México y en Estados Unidos.

“Ayer la Corte le echa una manita, pero eso no significa que no tenga que responder por los delitos que están consignados por parte de la Fiscalía y tarde que temprano tendrá que perder el fuero y enfrentar la justicia”.



Asimismo, respaldó a la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila Olmeda, de las acusaciones de su antecesor, el senador Jaime Bonilla, de que su administración tiene nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

