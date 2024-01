Adriana Malvido publicó en EL UNIVERSAL el pasado 24 de enero que hay sitios arqueológicos en Chiapas cuyo control perdió el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por la inseguridad.

“La inseguridad, la incursión del crimen organizado, la violencia y el miedo que recorren el Estado desde la Sierra Madre y la Selva Lacandona hasta San Cristóbal de las Casas alcanzó a Yaxchilán y Bonampak, a donde arqueólogos y restauradores no pueden entrar desde hace más de un año. Los turistas y prestadores de servicios, tampoco. Lagartero permanece cerrado, igual que Toniná. Y se rompió el diálogo con el pasado”, escribió la columnista en “Bonampak y Yaxchilán, en peligro por el crimen organizado”.

“No pasa nada, estamos atentos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 31 de enero en Palacio Nacional. Admitió además que “han habido problemas, enfrentamientos, pero está atendido”.

“Y sí, Bonampak está abierto. Y en el Yaxchilán lo que hay es que hay un conflicto con los que transportan en lancha (lancheros) hacia Yaxchilán, de Frontera Corozal”, dijo al mencionar que desde hace 50 años conoce la zona.

Lee también: Revés a taurinos: Jueza ordena la suspensión inmediata de las corridas de toros en la Plaza México

“Y tienen un conflicto los lancheros, lo que transportan, por eso no se puede ir, pero no quiere decir que no haya vigilancia. Ahí hay el arqueólogo que está en cada una de las zonas, hay una casa de los arqueólogos (...) Pero esa zona de Bonampak ha tenido problemas porque, precisamente en Corozal y otras comunidades, ha habido conflictos porque unas bandas se metieron a permitir que bajaran avionetas con droga y de aquí hemos estado haciendo llamado a la gente y la gente se ha portado muy bien para que no les dé cobertura.

“Porque llegaba el Ejército a hacer los decomisos y rodeaba la gente al Ejército y no permitían que se confiscara la droga porque había esta situación especial”, dijo López Obrador.

Añadió que “poco a poco” se ha atendido el problema e incluso hay una base de la Guardia Nacional: “Sí va a resolviéndose poco a poco”.

Lee también: Denuncio al gobierno de EU por permitir estas “prácticas inmorales”: AMLO sobre reportaje de que narco dio millones a su campaña en 2006

García Vilchis niega cierre de zonas arqueológicas

Por su lado, la lectora de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, Elizabeth Gracía Vilchis, negó que zonas arqueológicas en Chiapas se encuentren cerradas por inseguridad.

Acusó que hay una campaña permanente en medios “para poner en el centro de la agenda pública el tema de la inseguridad”.

Ante López Obrador, la lectora de la sección de la mañanera dijo: “Al día de hoy, estas zonas arqueológicas se encuentran abiertas al público y en operación, la de Bonampak y Lagartero”.

“La zona arqueológica de Yaxchilán está abierta, pero desde diciembre pasado no se puede acceder en virtud de índole social”, dijo.

Lee también: "Me quitaron el derecho de réplica": AMLO por amparo de Riva Palacio para que no hablen de él en la mañanera