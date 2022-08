“No nos satanicen”, piden a autoridades

“No nos satanicen, que las autoridades del sector salud salgan a las colonias populares para que vean cómo trabajamos, cómo atendemos a miles de personas de escasos recursos que no tienen IMSS ni ISSSTE, así como a quienes sí son derechohabientes pero que no son atendidos correctamente ni en la pandemia ni ahora, que les retrasan por meses las consultas o sólo les dan un paracetamol como medicina”.

Eduardo Cruz Miranda, médico con especialidad en ginecología, egresado de la UNAM, trabaja desde hace más de una década en una de las zonas más populares de la Ciudad de México, la colonia Lomas de la Estancia, alcaldía de Iztapalapa, y desde un consultorio adyacente a una farmacia ha atendido a cerca de 5 mil enfermos por Covid-19, la mayoría comerciantes de tianguis, de la Central de Abasto y ambulantes; son personas que viven al día o sin empleo, expone.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que en la etapa principal de la pandemia atendió a unos 4 mil pacientes y con la nueva cepa ómicron unos mil más. “Un 70% salió adelante, eso no quiere decir que 30% falleció, sino simplemente por la gravedad de sus casos fueron vinculados a hospitales o ya no regresaron a consulta” dijo y rechazó las críticas del subsecretario Hugo López-Gatell de que los médicos de consultorios adyacentes no están preparados, no dan seguimiento a sus pacientes con enfermedades crónicas o los sobrerrecetan.

“No se debe generalizar. Yo no vivo de lo que receto. Yo cobró 200 pesos la consulta y no tengo comisiones de la farmacia como sí ocurre con algunas cadenas de similares. Tengo pacientes que atiendo desde hace muchos años y que tienen enfermedades crónicas, incluso algunos derechohabientes del IMSS, ISSSTE y de las Fuerzas Armadas que no son atendidos correctamente y prefieren venir acá”, apuntó.

Criticó el sistema de grandes cadenas conocidas que dan consultas por 50 pesos o gratuitas: “Están denigrando a la profesión. No puedes ganar esa cifra por consulta por tantos años de estudio ni puedes estar a expensas de la venta de medicinas”, dijo Cruz Miranda.