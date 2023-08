Al manifestar que “no me voy a enganchar”, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó polemizar por las declaraciones hechas a EL UNIVERSAL por parte del padre Mario Ángel Flores, exrector de la Universidad Pontificia de México y actual director del Observatorio Nacional del Episcopado, quien consideró como irresponsabilidad que el Mandatario federal haya dejado en manos de la SEP a un “grupo radical de marxistas”.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal aseguró que se garantiza el derecho a disentir y que todos podemos opinar, pero señaló que lo mejor es que se pueda informar con argumentos y que “la gente de manera libre aplique su criterio”.

“No puedo yo, no puedo yo entrar en esa polémica. Imagínense si yo contestó, mañana las ocho columnas de EL UNIVERSAL. No me voy a enganchar”, contestó.

“¿Lo rechaza?”, se le insistió en Palacio Nacional.

“No, no, somos libres y hay que garantizar el derecho disentir y todos podemos opinar. Lo mejor es que se argumente, que podemos informar con argumentos y que la gente de manera libre aplique su criterio. No querer manipular, tripular la mente de los demás, respetar la opinión de todos y el criterio de todos. Entonces vamos a informar y ya después pues que no se conoce”, dijo.

Este viernes, en medio de la polémica por los libros de texto gratuitos, el padre Mario Ángel Flores, exrector de la Universidad Pontifica de México y actual director del Observatorio Nacional del Episcopado, consideró una irresponsabilidad que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejara la SEP en manos de “un grupo radical de marxistas”.

