El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que a sus opositores no les funcionó la campaña en contra de los libros de texto gratuitos diciendo que se iba a “inyectar el virus del comunismo”, y refirió que como fracasaron “se fueron ya por la cuestión de la diversidad sexual”

“Entonces, imagínense empiezan diciendo que se va a inyectar el virus del comunismo en los libros. Falso completamente, o sea, mentira. No pudieron demostrarlo porque no hay nada que lleve a ese propósito; sí al humanismo, desde luego, y a la ciencia”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 29 de agosto en Palacio Nacional.

“Ah, y luego se fueron ya por la cuestión de la diversidad sexual. Como no pudieron demostrar que era inyectar el virus del comunismo, se fueron a un cuestionamiento acerca de la diversidad sexual, también muy atrasado, porque estamos hablando de libros de secundaria que tienen que ver con la información que deben de tener las muchachas, los muchachos, los jóvenes. ¡Cómo no van a tener información! Son cosas fundamentales. Hay que informar y hay que respetar.

“A mí no me gusta la palabra ‘tolerancia’, me gusta la palabra ‘respeto’, porque tolerar es: A ver, te voy a aguantar. No, no, es respetar, respetarnos todos. Somos libres, entonces ¡cómo me voy a meter yo a cuestionarte sobre tu preferencia sexual! Tenemos que respetarnos todos, pero es parte del atraso”, declaró el Presidente.

Al señalar a “los progres buena ondita”, López Obrador explicó que pensó “bien” el concepto para referirse a los conservadores.

“Porque si se habla de derecha, no se entiende, no es lo mismo. El término, el concepto ‘conservador’ es más profundo y tiene que ver con el que defiende el status quo, el que no quiere que cambie nada, desde luego es defender privilegios, por eso son conservadores.

“Y afortunadamente ya pasó ese, no fue ni siquiera vendaval, ese aire autoritario, intolerante y conservador, ya eso ya sucedió y a ver qué va a pasar ahora en Chihuahua y en Coahuila”, declaró.





















maot