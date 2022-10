Más de 50 sobrevivientes de cáncer de mama han sido lienzo de la tatuadora Brenda Toski, quien se especializa en reconstruir con tatuajes hiperrealistas las areolas y pezones de mujeres que anhelan su recuperación estética después de someterse a una mastectomía.

Para Brenda, los senos de las mujeres son lienzos, las pinturas que usa son el óleo y sus agujas las brochas. Ni ella, ni las mujeres de su vida, han padecido algún tipo de cáncer, pero le gratifica devolver a las sobrevivientes la dicha de sentirse completas al mirarse desnudas frente al espejo.

El final de una larga batalla contra el cáncer de mama inicia cuando la artista recibe a su paciente en el estudio, nueve meses después de que le extirparan el seno por completo, cuando la piel y los tejidos se encuentran en condiciones óptimas para aceptar el dibujo.

En una plática con EL UNIVERSAL, Brenda Toski, explicó que la reconstrucción es un proceso mental más allá de lo físico: “Es una catarsis. Tuve una paciente de 80 años que me dijo: ’este tatuaje solamente me lo voy a ver yo. Nadie más. Yo me lo quiero ver a mí’”.

Ahí entendí que cuando yo les regreso una parte de su cuerpo, que ya no tienen y con la que nacieron, tal vez no se les va a olvidar la lucha que pasaron, pero tienen la certeza de que ya terminó. No les regreso su cuerpo, les regreso amor”.

Por esa razón, la licenciada en Diseño Industrial, abandonó su seguridad económica en un trabajo de oficina como post productora para dedicarse a la reconstrucción mamaria y a través del aprendizaje autodidacta logró igualar el realismo del pecho humano en sus cuadernos de dibujo.

“A mí siempre me han gustado los tatuajes, pero me encantaron cuando descubrí que tienen una utilidad enriquecedora, que ayuda a que las sobrevivientes se sientan mejor con su seguridad y su amor propio al recuperar un pedacito de ellas”, dijo.

Como paciente de Brenda, el último escalón de la lucha contra el cáncer, que para algunas sobrevivientes es la reconstrucción estética, empieza con el diseño del nuevo pezón y areola.

Si la mastectomía fue bilateral, la diseñadora ofrece a las mujeres un diseño que se puede realizar entre varias gamas de colores, formas, tamaños y posiciones para crear su nuevo seno.

En caso de que la extirpación haya sido unilateral, Brenda Toski se encarga de igualar el color que ya tiene la paciente en su otra mama.

Así, procede a poner anestesia tópica en el área. “Prefiero ponerla aunque ya no tengan percepción de dolor en la zona, para que estén tranquilas mentalmente y este sea un proceso más de sanación, no de estrés después de todo su sufrimiento”.

Luego, les muestra los tonos, limpia y procede a mostrar sus herramientas esterilizadas para iniciar con el trazado.

“Yo escojo cuidadosamente mis sombras, mis luces, todos mis colores. El proceso es un arte, como pintar al óleo, en un lienzo humano de piel donde las agujas son mis brochas”, detalló.

Entonces empieza a tatuar, analizando qué tan profundo debe ir pues hay unas pieles más sensibles que otras debido a la cicatrización post cirugía.

“Voy tanteando la calidad de piel para hacerlo con suavidad. Meto las sombras y las luces para generar el efecto realista que me toma de dos a cuatro horas en las que genero un vínculo amoroso con mis pacientes porque me cuentan sus historias”, confesó.

Cuando el proceso ha terminado, la artista invita a sus pacientes a mirarse frente al espejo. “Por lo general son muy felices. Me dicen: ‘gracias por devolverme un pedazo de mí’¨, dijo con la voz cortada.

El cáncer no distingue entre edades, por ello, Brenda ha tatuado a mujeres desde los 27 años hasta los 80. Atiende en su mayoría a mujeres, pero también a hombres, personas transgénero, mujeres que deseen cambiar el aspecto de sus senos y víctimas de otras violencias.

Para la artista es importante hacer un llamado a todas las sobrevivientes a no reconstruirse por presión social o porque la violencia de género las obligue, sino por obedecer a una decisión propia que las haga sentirse mejor después de la batalla contra el padecimiento.

Durante el mes de octubre, sus trabajos son gratis para personas que tienen mastectomías. También realiza reconstrucción de cejas a sobrevivientes de otros cánceres y alopecia.

“Una mujer sin mamas sigue siendo una mujer, está completa. Es importante recordarle a las valientes que aunque existan estos tratamientos, el final feliz del cáncer no es reconstruirse, es haber ganado la batalla”.