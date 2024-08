La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, defendió la sobre representación en el Congreso que Morena y sus aliados exigen, derivado de la elección del pasado 2 de junio, y dijo que no importan los reclamos de la oposición, y el Instituto Nacional electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deben aplicar lo que marca la Constitución y la ley.

“Aunque haya desplegados, de quien quiera hacer desplegado al Instituto Electoral, del Tribunal, no tienen más que cumplir la ley como viene, tal cual. Quien quiera pedirle al Instituto Electoral, al Tribunal Electoral, cualquiera que sea, que no se aplique la ley y la Constitución está muy equivocados, esto se llama Estado de derecho. Entonces, no pidan que se viole la ley o la constitución”, dijo en conferencia de prensa.

Explicó que Morena ganó 16 distritos y le tocan 87 diputados plurinominales; el PAN ganó 32 Distritos y le tocan 36; el PRI ganó 9 y le tocan 24; al PRD no le tocan plurinominales; el PT ganó 38 distritos y le tocan 2; el PVEM ganó 57 distritos y le toca 18; y MC ganó 1 distrito y le tocan 23 plurinominales.

“Morena ganó 161 distritos, le tocan 87 con la fórmula, en total 248, la Constitución dice que no puede pasar de 300. ¿Morena se pasa de 300? No. Son 248, le tocan menos diputados de mayoría relativa, plurinominales, porque así esta la fórmula, que le tocan más a quien menos votos tuvo, pero en todo caso quien está sobre representado, pues los que tuvieron menos votación, que les tocan más plurinominales”, dijo.

Señaló que la oposición está sobrerrepresentada con los plurinominales que les asignará el TEPJF.

“En todo caso, están sobre representados los de minoría, porque tienen más diputados que los que ganaron, pero así está hecha la ley, así está construida la Constitución, hay una representación proporcional que favorece a las minorías”, subrayó.

