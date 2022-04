No hay motivo para no vacunar a menores de 12 años: expertos

Especialistas en pediatría, virología e infectología urgen al gobierno federal a implementar el esquema de vacunación contra Covid-19 para niños menores de 12 años, pues no existen razones médicas o técnicas para posponerlo.

Una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hace unos días que se incluiría a este sector en el esquema de salud, expertos consultados por EL UNIVERSAL refieren que la vacunación no debe prolongarse más, pues este grupo de la población es igual de vulnerable a contraer la enfermedad que un adulto, y porque no hacerlo pone al país en una situación de rezago innecesario en esta materia.

Tan sólo en México, se calcula que de abril de 2020 al 10 de abril de 2022 han fallecido mil 260 menores a causa del Covid-19; 590 del sexo femenino y 670 del masculino, según la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

En su último reporte, la institución revela que han fallecido 649 niños de cero a cinco años; 182 de seis a 11, y 429 de 12 a 17.

Arianna Huerta Martínez, pediatra infectóloga de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, explica que no había motivo para no hacerlo, y reiteró que el país se ha quedado atrás en la vacunación de niños, en comparación con otras naciones.

“Nos quedamos muy atrás en la vacunación de los pequeños. No nos comparemos con países de primer mundo, tan sólo en Latinoamérica ya vacunan a sus niños en Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia y Chile, países con menor presupuesto en salud”, afirma.

“En México no existía ninguna justificación médica. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó [la vacuna Pfizer] para inocular niños de cinco a 12 años. Algún motivo por el cual los niños no se tengan que vacunar no existe”, recalca.

Detalla que existen artículos a nivel mundial en los cuales se mide el riesgo de inocular a niños menores de 12 años y ninguno muestra una afección secundaria. Menciona que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó primero vacunar a los más vulnerables y después al riesgo más bajo; sin embargo, una vez que se haya vacunado a la mayor parte de la población adulta se debe iniciar con los niños.

“En los niños se hablaba del riesgo de miocarditis. Evaluaron el riesgo con vacuna y en personas que se infectan y se dieron cuenta de que el riesgo es mucho mayor en las personas que se infectan que con las personas que se vacunan. La OMS dijo que luego que se haya vacunado a la mayor parte de la población adulta y con riesgo, se debe iniciar con los niños y en México eso no se ha realizado”, señala.

Por su parte, Andreu Comas, doctor y académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, critica el anuncio de vacunar a menores de 12 años que hizo hace unos días el presidente López Obrador. Asegura que no existía razón por la cual las niñas y niños no pudieran vacunarse, ya que la inoculación se tendría que haber hecho desde hace ocho meses.

“No hay una razón para que no se vacunara a los niños menores de 12 años. Lo tuvieron que hacer hace ocho meses. Lo que pasa que [Hugo] López-Gatell mintió al decir que no hay evidencia. En nuestro país la proporción de casos y reincidencia en menores de 18 años tuvo un aumento en la cuarta ola”, refiere.

El médico Héctor Rosette menciona que el motivo pudo ser la falta de intención y de vacunas, ya que la población pediátrica es igual de susceptible de contraer la enfermedad que cualquier adulto con síntomas relativamente leves que al no ser diagnosticados.

En ese sentido, coincide la pediatra Huerta Martínez, quien menciona que las principales asociaciones pediátricas de México firmaron una carta donde piden a las autoridades mexicanas que se realice la aplicación de la vacuna Pfizer ya aprobada por Cofepris, pues las organizaciones mundiales la avalan.

“Lo que creíamos es que no contaban con las vacunas. Considero que querían ganar tiempo para tenerla. No hay nada que justifique no inocular a los niños. Ellos no pueden pedir, no pueden defenderse, nadie los escucha. Los padres y los pediatras necesitamos ser su voz y pedir algo que por derecho constitucional les corresponde”, detalla.

El médico Héctor Rosette reitera que el gobierno federal buscaba ganar tiempo para adquirir la vacuna, por ello, ocultó información de la autorización de la vacunación en menores de 12 años por parte de la Cofepris.

“Hay una clara intención de ocultar información a los padres de familia, quienes buscan desesperadamente que sus hijos sean vacunados, ganar tiempo para que no salga a relucir lo evidente, que es la carencia de vacunas en nuestro país y esperar el tiempo para utilizar la información con fines políticos”, finaliza.

