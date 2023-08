El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ha detenido y disminuido el índice de homicidios, pues afirmó que ya no hay masacres, no se ejecuta a heridos, se respetan los derechos humanos y no hay desaparecidos.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal acusó que en gobierno pasados, a los heridos en enfrentamientos con elementos de Fuerzas Armadas “los remataban era `mátalos en caliente´.

“Llegamos, y detuvimos el incremento en homicidios y ya estamos logrando una disminución. Nos ha costado muchísimo porque no hay masacres, no se ejecuta a heridos se respetan derechos humanos, no hay desaparecidos.

“Hay un índice de letalidad que mide bien cuando una autoridad utiliza la violencia la fuerza bruta para querer resolver el problema de la inseguridad y de la violencia”, dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador acusó que en el sexenio de Felipe Calderón había un “Narco Estado” en donde había masacres, se torturaba y donde el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna protegía a un cartel y combatía a otros.

Reiteró que bajo ese gobierno los narcotraficantes tenían el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Aquí había tortura, masacres, aquí el secretario de Seguridad Pública protegía a uno de los cárteles y combatía a otros, por eso esta en Estados Unidos recluido. Había una especie de `Narco Estado´. Dominaban ellos hasta el Aeropuerto de la Ciudad de México, los narcotraficantes”, dijo.

AMLO justifica estrategia de seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este viernes su estrategia de seguridad al manifestar que “Sí es abrazos, no balazos, pero no cruzarse de brazos”.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal acusó que sus opositores “los mentalidad autoritaria” se burlaban de su estrategia de seguridad, la cual, aseguró, que está dando resultados al impulsar programas sociales.

“Se burlaban, ¿no?, lo de abrazos, no balazos; claro, los represores, los de mentalidad autoritaria. Sí es abrazos, no balazos, pero no cruzarse de brazos.

“El promedio de homicidios diarios que tenemos, y, en efecto, va bajando, ¿por qué? Porque coincide con el hecho que hay más oportunidades de trabajo, mejores salarios, menos pobreza, más atención a los pobres, a los jóvenes en especial, con estudio. ¿En qué país del mundo se entregan 12 millones de becas a estudiantes de familias pobres? (…) para que los jóvenes se formen y que no sean enganchados por las bandas de delincuentes. ¿En qué país del mundo? Pues eso está dando resultados”, dijo.











