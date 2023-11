Tijuana, BC.-Tras la designación este jueves de Leonardo Lomelí Vanegas como nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró de que “no hay cambio”.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de noviembre en Tijuana, el Presidente acusó a Lomelí de pertenecer al mismo grupo que ha dominado durante años, y señaló que la UNAM se ha vuelto una universidad elitista y no cercana al pueblo.

Además, López Obrador vinculó al nuevo rector de ser parte del grupo del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y del exconsejero electoral, Ciro Murayama.

Acusó el Presidente a Leonardo Lomelí Vanegas de ser parte del grupo que ha dominado la Facultad de Economía y que nunca se opuso ni protestó en contra de la política económica neoliberal.

Sin embargo, manifestó que el nuevo rector puede demostrar en poco tiempo que es distinto a otros exrectores, como José Narro o el actual rector Enrique Graue porque “no dieron buen ejemplo”.

“Ya eligieron, yo espero que cambie la dirección que en los últimos años en la UNAM porque han limitado mucho el avance la universidad el acercamiento de la Universidad al pueblo, se ha vuelto una universidad elitista, al grado que el Instituto de Investigaciones Jurídicas lo manejan egresados del ITAM; o sea, los que manejan el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM son egresados del ITAM. ¿Ya para qué hablo? Ojalá y cambie eso.

“Este nuevo rector es del grupo que ha dominado en Económica que tampoco se avanzó mucho. Los egresados de Economía con todo respeto y que desde luego debe de haber excepciones, pero nunca se opusieron a la política económica neoliberal, que predominó durante 36 años. No es aquella Escuela de Economía cuando era directora la maestra Ifigenia Martínez, no, no, ya no. Muy subordinados a la política económica, nunca esos economistas protestaron cuando estaban saqueando al país, nunca protestaron con las privatizaciones”, acusó.

El presidente López Obrador expresó: “Pero nada, nada, nada, y de ahí viene el nuevo rector, pero a lo mejor Pedro Salmerón que lo conoce más tiene o tenga razón, ojalá, porque es nuestra alma mater, es una universidad importantísima, pero es del mismo grupo. No hay cambio”.

“Creo que era secretario del rector actual, y (es del grupo) de Lorenzo Cordova y el otro que estaba en el INE, Ciro Murayama de ese grupo. Pero bueno, ya decidieron y a lo mejor tiene razón Pedro, que es una gente seria, Pedro, inteligente, y ojalá por el bien de la Universidad (…) Él puede demostrar en poco tiempo que es distinto a Narro y a ¿cómo se llama el que está ahora? (Enrique) Graue. Puedo demostrarlo porque sí, no, no dieron buen ejemplo”, declaró.

Aseguró que su gobierno siempre ha sido respetuoso de la autonomía de la UNAM y de todas las universidades.

